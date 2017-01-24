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İran'dan Türk işadamlarına 'İran'a yatırım yapın' çağrısı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve beraberindeki heyeti kabul eden İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Reza Baghban Kondori, “Türk işadamlarını yatırım için İran’a bekliyoruz. Devletimiz ambargo döneminde bize destek olan ülkelerin işadamlarına yatırımda öncelik tanıyor” dedi.

İrandan Türk işadamlarına İrana yatırım yapın çağrısı

24 Ocak 2017 10:54

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, TTSO Meclis Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Nalbant, TTSO Başkan Yardımcısı Coşkun Kahraman, yönetim kurulu sayman üyesi Murat İskender, yönetim kurulu üyeleri Tolga Avcı ve İsmail Gençcelep ile Genel Sekreter Hakan Gürhan, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosluğu’nu ziyaret etti.

iran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Reza Baghban Kondori ile görüşen heyet, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi. Trabzon’un kendileri için önemli bir kent olduğunu belirten Başkonsolos Kondori, “İran, yabancı yatırımcıları bekliyor. Özellikle çok eskiye dayanan komşuluk ilişkilerimizden dolayı biz Türk işadamlarının ülkemizde yatırım yapmasını istiyoruz. Devletimiz, ambargo döneminde bize destek olan, ticareti kesmeyen ülkelerin işadamlarına yatırım konusunda öncelik tanıyor. Bu ülkeler arasında da ilk sırada komşumuz Türkiye var. İran’ın çeşitli bölgelerinde yatırım olanakları bulunuyor. Türk işadamlarının bu fırsatları değerlendirmelerini istiyoruz” dedi.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ise ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda özellikle Trabzon kenti olarak ilk hedeflerinden birinin İran olduğunu vurgulayarak “En büyük arzumuz İran’la eskisi gibi çalışmak. İran’la turizmin geliştirilmesi konusunda uğraşlarımız da devam ediyor. Özellikle 15 Mart Nevruz bayramı tatilinde İran’dan yoğun bir turizm hareketi bekliyoruz. Trabzon’u Tahran da dahil olmak üzere bir çok bölgede tanıtmak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda Tahran ve İsfahan ziyaretlerimiz olacak. Ayrıca İran’daki fuarlarda da etkin biçimde yer almayı amaçlıyoruz” diye konuştu.
Görüşmede ayrıca, ticaretin hızlandırılması için iki ülke arasında gümrüklerde basitleştirilmiş gümrük hattının hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapıldı. 

Etiketler: iran, iş adamları


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