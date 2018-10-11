İran'ın ekonomik sorunlarının çözülmesini istedi

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, ‘Ekonomik Problemler' konulu, ülkenin üçlü erklerinden oluşan toplantıda, “Ülkede mevcut olan sorunların çözümü ve halkımızın ihtiyaçlarını temin etmek için inançla çalışmak ve olağanüstü bir çaba gösterilmesi gerekiyor” dedi. Hamaney, çözüm yollarının tamamen akla dayalı ve kalıcı olması gerektiğini söyledi.

“İRAN'IN İKİ PROBLEMİ VAR”

Hamaney ülkenin ekonomik sorunlarının iki çeşit olduğunu, ABD yaptırımları dışında ülkenin yerel ekonomik problemleri ve ekonomik yapısının da bu kategoride yer aldığını söyledi. Ayetullah Hamaney ülkenin ekonomik konseyine seslenerek, “Banka sistemi, işsizlik, enflasyon ve bütçe meselesi gibi ekonomideki en önemli sorunların çözülmesi için ciddi ve pratikte başarılı olacak kararlar almanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“TEK SORUN YAPTIRIMLAR DEĞİL”

Hamaney, açıklamasının devamında ülkenin ekonomik sorunlarının kaynağının bir tek ABD yaptırımlarının olmadığını, sorunların ülkenin ekonomik yapısı yerel problemlerden de kaynaklandığını belirtti. Hamaney, “Bu iki bölüm ile karşılaştığınızda, tamamen akla dayılı çözüm yolları üretmelisiniz, söz konusu çözüm yollarının sonucu ise halkımızın sorunlarının kalıcı bir şekilde çözülmesi ve düşmanın darbe silahının ülkeyi etkilemesinden umudunu kesmesi olmalı” ifadelerine yer verdi.

İran'da aylardır döviz kurlarındaki belirsizlik, ABD'nin ülkeye karşı uyguladığı yaptırımlar ve öte yandan ülkenin yerel ekonomik sorunları, enflasyon ve hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sorunların artmasına sebep oldu.