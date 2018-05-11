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İran’ın farklı eyaletlerinde ABD karşıtı sloganlar yükseldi

Başkent Tahran başta olmak üzere İran’ın farklı noktalarında Cuma namazı sonrası ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilme kararı protesto edildi. Binlerce İranlı, “ABD’ye ölüm, İsrail’e ölüm” sloganları attı.

İranın farklı eyaletlerinde ABD karşıtı sloganlar yükseldi

11 Mayıs 2018 14:03

İran'ın başkenti başkent Tahran olmak üzere İran’ın farklı noktalarında Cuma namazı sonrası yürüyüş gerçekleşti. Binlerce İranlı’nın katıldığı yürüyüşlerde “ABD’ye ölüm, Siyonist İsrail’e ölüm, Suudi rejimine ölüm” sloganları yükseldi. ABD ve İsrail bayraklarının yakıldığı gösterilerde “ABD’ye ne teslim, ne uzlaşma, savaş lazım bize’’ gibi sloganlar da atıldı. İran İslami tebliğ kurumunun bildirisi üzerine düzenlenen gösterilerde İranlılar Avrupa’ya da güvenilmemesi gerektiğini dile getirdi. Tahran’da ise yürüyüş şehrin merkezinde, Cuma namazlarının düzenlendiği Tahran Üniversitesi’nde başlayarak İslam İnkılabı meydanında sona erdi.  

Celalettin Erduş

 

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