Edinilen bilgiye göre, dün Van'dan Ankara’ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu Entesar M. isimli kadının ile birlikte seyahat eden Mohsen Rasouli G. isimli şahıs, el bagajı ve kendileri giriş kontrol noktasındaki X-Ray cihazından geçtikleri sırada kapı dedektörün sinyal verince şahısların üzerleri ve bagajlarında arama yapıldı. Entesar M. isimli kadının yapılan üst aramasında giymiş olduğu korsenin altında gizlenmiş 485 gram metamfetamin ile Mohsen Rasouli G. isimli erkek şahsın valizi açarak yapılan aramada valizin alt kısmında saklanmış 440 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu tespit edilen Entesar M. isimli kadının ile birlikte seyahat eden Mohsen Rasouli G. ve Habıb Hamıdı F. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar.