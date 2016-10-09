Bir otelde verilen eğitimlerle ilgili İHA muhabirine konuşan Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, İstanbul’dan gelen saç kesim ve renklendirme eğitimi uzmanı Gökhan Duman ile yardımcısı Emre Uçar tarafından iki günlük eğitim verildiğini söyledi. Koç, “İran’dan gelen 30 kişilik bayan kuaförlerine burada iki gün süren bir eğitim verdik. Bildiğiniz gibi bizler geçen Ramazan ayında da bir gruba aynı şekilde eğitimler vermiştik. Bu sefer de Ecrin Kozmetik sponsorluğunda çok güzel bir eğitim oldu. Buradaki asıl amacımız İranlı kuaförlere bir şeyler öğretmek ve ilimize gelmelerini sağlamaktır. Ülkemiz bu konularda gerek kalite gerekse eğitim anlamında çok daha ileridedir. Bunun için zaman zaman İranlı kuaförlerimiz bu tür taleplerde bulunmaktadır. Bizler de bu talepler doğrultusunda bu eğitimleri vermeye çalışıyoruz” dedi.

Bundan sonraki eğitimlere Vanlı kuaförleri de dahil etmeyi planladıklarını aktaran Koç, “Bundan sonraki eğitimimiz inşallah tamamen ücretsiz olacak ve ilimizdeki kuaför esnafı da dahil olacak şekilde düzenleyeceğiz. Özellikle İranlı bayan kuaförlere yönelik çalışmalarımız da devam edecek. İlimize ne kadar turist gelirse bu ekonomimizi olumlu anlamda etkiler ve herkesin faydasına olur” ifadelerini kullandı.

İki günlük eğitim kapsamında İran’ın çeşitli kentlerinden gelen 30 bayan kuaförüne saç boyama ve saç şekillendirme konularında uygulamalı eğitimler verildi. Ayrıca İranlı bayan kuaförlere Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (Yaka-Koop) tarafından iş yerlerine asmaları amacıyla “Bu iş yerinde 18 yaş altı gelin saçı taranmamaktadır” yazılı afişler dağıtıldı.

Murat Dalgın