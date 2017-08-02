İranlı kuryenin midesinden eroin çıktı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ ve Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik ortak çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Elazığ-Bingöl yolu üzerinden durdurulan bir otobüste arama yapıldı. Yapılan aramada İran uyruklu Khoshkar Hıva (28) sahte pasaportla yakalandı. Yakalan şüphelinin midesinde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilmesi üzerine hastaneye götürülerek iç beden muayenesi yapıldı. Muayenede röntgeni çekilen şüphelinin midesinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

97 adet kapsül şekilde yutarak mideye saklanan 1 kilo 235 gram ham eroin maddesi doktor kontrolünde çıkarıldı. Uyuşturucu maddeye incelenmek üzere el konulurken şüpheli ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Midesinde eroin çıkan ve sahte pasaportla yakalanan şüphelinin "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamil Can Kılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu