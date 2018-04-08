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İranlı muhabirden skandal sözler: Duma'daki katliamı kutladı

İranlı El Alam televizyon muhabiri Hüseyin Murtaza, dün Duma’ya gerçekleştirilen saldırıdan önce skandal ifadeler kullandı.

İranlı muhabirden skandal sözler: Dumadaki katliamı kutladı

08 Nisan 2018 17:57
İranlı muhabirden skandal sözler: Duma'daki katliamı kutladı - Tıkla İzle

 İranlı muhabir, Duma'ya bombardımanın “tatlı” olacağını söyledi ve katliama maruz kalan halkla dalga geçti.

Duma’da kadınlar ve çocukların aralarında bulunduğu sivillerin kimyasal gazalı saldırı sebebiyle hayatını kaybetmesine tüm dünyadan tepkiler yağarken, İranlı El Alam televizyon muhabiri Hüseyin Murtaza’nın skandal ifadeleri ortaya çıktı. Duma’da saldırıların başlamasından memnun olduğunu söyleyen İranlı muhabir, kimyasal saldırı öncesinde yayınladığı görüntüde Duma'nın "işgal ve kimyasal silahlarla bombalamadan daha fazlasını göreceğini" söyledi. İranlı muhabir, saldırıların devam edeceğini ve Duma’dan çıkmak için hiçbir yolun kalmayacağını da ekledi. İnsanlıktan nasibini almamış sözde basın mensubu, bombardıman sesini özlediğini dile getirip saldırının ardından kara harekatının başlayacağını söyleyerek, “Bugün büyük bir olay olacak” ifadelerini kullandı. Bombardımanın “tatlı” olacağı ifadesini de kullanan İranlı muhabir, elindeki galetayı gösterip halkla dalga geçerek, “2-3 gün içerisinde bunu da bulamayacaksın” dedi.  

 

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