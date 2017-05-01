İranlı sokak sanatçısının 1 Mayıs isyanı

4 yıl önce İran’dan Türkiye’ye gelen ve Taksim’de sokak sanatçılığı yapan Mehrdad Kholghi, 1 Mayıs nedeniyle Taksim sokaklarının boş olmasına isyan etti. Kholghi, Taksim’de müzik yaptığı yerlerin bariyerlerle kapatılmasına rağmen Tar’ı çalarak şarkı söylemesi gerilen ortamın sakinleşmesini sağladı.

1 Mayıs nedeniyle iş yapmamaktan dolayı isyan eden Mehrdad Kholghi, “Ben sokak müziği yapıyorum. Bugün iş yok. Sadece birkaç turist geliyor. Her yer kapalı ben hiç kimseye müzik yapamadım” dedi.

Müzik yaparken bazı sıkıntılar yaşadığını aktaran Kholghi, “Tatil günü, iş günü fark etmiyor. Bugün iş yok. Bazı zamanlar mutluyum, bazı zamanlar hüzünlü ama bir gün herkes mutlu olacak” diye konuştu.