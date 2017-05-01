Diğer
Kategoriler

İranlı sokak sanatçısının 1 Mayıs isyanı

Taksim’de sokak sanatçılığı yapan İranlı Mehrdad Kholghi, 1 Mayıs nedeniyle insanların olmadığı için iş yapamamaktan dert yandı.

İranlı sokak sanatçısının 1 Mayıs isyanı

01 Mayıs 2017 16:04
İranlı sokak sanatçısının 1 Mayıs isyanı - Tıkla İzle

4 yıl önce İran’dan Türkiye’ye gelen ve Taksim’de sokak sanatçılığı yapan Mehrdad Kholghi, 1 Mayıs nedeniyle Taksim sokaklarının boş olmasına isyan etti. Kholghi, Taksim’de müzik yaptığı yerlerin bariyerlerle kapatılmasına rağmen Tar’ı çalarak şarkı söylemesi gerilen ortamın sakinleşmesini sağladı.

1 Mayıs nedeniyle iş yapmamaktan dolayı isyan eden Mehrdad Kholghi, “Ben sokak müziği yapıyorum. Bugün iş yok. Sadece birkaç turist geliyor. Her yer kapalı ben hiç kimseye müzik yapamadım” dedi.

Müzik yaparken bazı sıkıntılar yaşadığını aktaran Kholghi, “Tatil günü, iş günü fark etmiyor. Bugün iş yok. Bazı zamanlar mutluyum, bazı zamanlar hüzünlü ama bir gün herkes mutlu olacak” diye konuştu.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!