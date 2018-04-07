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İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin drone’a yansıyan görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin, polisin drone kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

İranlı uyuşturucu baronu Zindaştinin dronea yansıyan görüntüleri ortaya çıktı

07 Nisan 2018 19:46
İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin drone’a yansıyan görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

 Görüntülerde Zindaşti'nin aracını park ettikten sonra villasına doğru geçtiği görüldü. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah saatlerinde uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, adı Ergenekon ve Balyoz davalarına dayalı olarak FETÖ ile anılan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ve örgütün 9 üyesi yakalanmıştı. 

Herhangi bir operasyona karşın villasının bulunduğu sokağı ve çevresini güvenlik kameralarıyla donatan Zindaşti’nin polis ekiplerince drone ile takip edilmesi görüntüleri ortaya çıktı. Polisin drone kamerasına yansıyan görüntülerde Zindaşti’nin aracından inerek villasına doğru geçtiği görülüyor.

Sadık Kahraman
 

 

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