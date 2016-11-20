Her türlü uçuş için ideal mekanların başında gelen Tatvan, bu kez İranlı motorlu yamaç paraşütçüsü misafirlerini ağırladı. TATSO'nun daveti üzerine ilçeye gelen İranlı paraşütçü grubu, Tatvan ilçesinin Nemrut Dağı eteklerinde motorlu yamaç paraşütü yaptı. Zaman zaman rüzgarın azizliğine uğrayan ekip, havalandıktan sonra dakikalarca Tatvan semalarında maviliği ile kendine hayran bırakan Van Gölü manzarasına karşı özgürce uçmanın tadını çıkardı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla uçuş gerçekleştiren İranlı paraşütçüler, Tatvan’ın doğal güzelliğine ve havasına adeta hayran kaldılar.

TATSO ekibi ile birlikte Nemrut Dağı eteklerinde gerçekleştirilen uçuşa eşlik eden TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, yapılan uçuşun Tatvan semalarına renk kattığını söyledi. İran ticaretini ve turizmini bölgeye kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Şahin, “Kısa süre önce TATSO olarak İran’a yapmış olduğumuz gezideki temaslarımız sonucunda İran’daki şampiyon paraşütçü ekibi ile tanıştık ve şu an onlar burada bizim misafirimiz. Nemrut Dağı eteğinde ilk uçuşlarını gerçekleştirdiler. Turizm kapsamında yapmış olduğumuz bu atılım sonucunda Tatvan’ın doğal güzelliklerini görmek ve yamaç paraşütü için uygun alanları değerlendirmek için gözlem yapan şampiyon paraşütçü arkadaşlar, İran’daki arkadaşlarıyla paylaşacaklar. Allah nasip ederse 30 Haziran ile 20 Temmuz arasında yapılacak olan Doğu Anadolu Fuarında da hem Türkiye hem de İran’dan yoğun katılımlarla bir yamaç paraşütü, motorlu paraşüt yarışması festivali düzenlemeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

İran’dan gelip Tatvan’da uçuş gerçekleştiren yamaç paraşütü şampiyonlarından Ali Nami ise, arkadaşları Rahim Hashempuar ve Saber Bagban ile birlikte Tabriz Paragliding Grup olarak geldiklerini ve deneme uçuşları gerçekleştirdiklerini söyledi. Daha önce de İstanbul, Konya, Kayseri, Trabzon, Antalya ve benzeri yerlerde çok sayıda uçuş gerçekleştirdiklerini ifade eden Nami, “Şimdi de buraya geldik. Buranın tabiatı çok güzel. Burada uçtuktan sonra biz uçuş videolarımızı İran’a götüreceğiz ve arkadaşlarımıza göstereceğiz. İnşallah hayırlısı olacak, İran’daki arkadaşlarımızla birlikte toplu olarak geleceğiz buraya. Burada bir festival ve yarışma yapmak istiyoruz. İnşallah burada uçuş yaparak, bir birleriyle arkadaş olan İran ile Türkiye’nin bayraklarını aynı anda gökyüzünde göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Hakan Okay



