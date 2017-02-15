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İranlıları kaçırarak fidye isteyen zanlılar yakalandı

İran uyruklu 4 kişiyi farklı tarihlerde fidye için kaçıran ve rehin alan şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi. Rehinelerin tutulduğu evde ise 2 adet kurusıkı tabanca, sopa, satır, ip ve rulo bant ele geçirildi.

İranlıları kaçırarak fidye isteyen zanlılar yakalandı

15 Şubat 2017 10:41
Fidyeci zanlılar yakalandı - Tıkla İzle

İran uyruklu R.T. ve M.A.'nın Zeytinburnu'nda, A.S. ve F.Z.'nin ise Fatih'te farklı tarihlerde fidye amaçlı kaçırılarak rehin tutulması üzerine çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri olayın şüphelisi olabileceğini tespit ettikleri şahısları takibe aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalarda Afganistan uyruklu R.Y. Zeytinburnu ilçesinde, Pakistan uyruklu T.A. isimli şahıs ise Halkalı'da yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar İran uyruklu mağdurlar tarafından da teşhis edildi. Bunun üzerine polis ekipleri kaçırılan R.T., M.A., A.S. ve F.Z.'nin rehin tutulduğu adresleri belirleyerek arama yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca, sopa, satır ve kaçırılan şahısların bağlanmasında kullanılan ipler ile ağızlarını bantlanmasında kullanılan rulo bant ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Etiketler: iran, kaçırma, rehin


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