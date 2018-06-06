IRB Sigorta ve Reasürans Brokerliği’ne yeni genel müdür

Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren IRB Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.’nin, yeni Genel Müdürü Çiğdem Koyutürk oldu.

Çiğdem Koyutürk kimdir?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Çiğdem Koyutürk, yurt dışında University of Minnesota’da pazarlama eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Yönetimi bölümünde yüksek lisans yapan Koyutürk, sigorta alanındaki kariyerine 1998 yılında Marsh Brokerlık’ta müşteri temsilcisi olarak başladı. Burada Affinity-Projeler Segmenti liderliği görevine kadar yükselen Koyutürk, daha sonra sırasıyla LSG’de (Assurant) Kurucu Ülke Müdürü, Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği Birleşik Arap Emirlikleri ofisi Affinity Segmenti Kurucu Direktörü ve Dubai Ofisi İcra Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 2016 yılı sonunda IRB Sigorta ve Reasürans Brokerliği’ne Şirket Direktörü olarak katılan Koyutürk, bugüne kadar IRB’nin yeniden yapılanma sürecini yönetirken, aynı zamanda Kibar Holding Risk Yönetimi bünyesinde de aktif yer aldı.