Popüler müziğin renkli simalarından İrem Derici, DeFacto için ikinci kez kamera karşısına geçti. “Biz geldi demeden kış gelmez” sloganıyla çekilen reklam filminde İrem Derici esprili ve samimi anlatımıyla DeFacto’nun kış koleksiyonunu tanıtıyor.

DeFacto kışlık ürünleri kaban ve montlara vurgu yapılan reklam, “kış kış geldi kış geldi” jingelıyla seslendi. Beykoz Kundura Fabrikası’nda çekilen ve M.A.R.K.A ajans tarafından hazırlanan reklam filminin yönetmenliğini Serdar Işık, müzik aranjmanını ise Jingle House yaptı. Filminin prodüksiyonunu ise, Digital Sanatlar üstlendi. DeFacto kış koleksiyonun tanıtıldığı reklamlar TV ve dijital kanallarda yer almaya başladı.

