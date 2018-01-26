İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

Buhara Medya Grubu tarafından düzenlenen “8. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri” töreninde “Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı” ödülünü almak için sahneye çağrılan İrem Derici, yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde hastanede yattığı günlerle ilgili, “Bildiğiniz gibi eşek cennetine gittim geldim” dedi. Bu sırada Derici'ye ödülünü vermek üzere sahnede bekleyen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ünlü şarkıcıyı şaşkınlıkla dinledi. Sunucunun “Seni Başkanın yanına alalım” demesi ile Kahraman’ın yanına gelen Derici, ödülünü Meclis Başkanı Kahraman'dan aldı. Kahraman'ın ödülü tavırlı vermesi ise dikkat çekti.

Derici, tam konuşma gerçekleştireceği sırada Meclis Başkanı Kahraman mikrofonu Derici’den isteyerek, “İrem Hanım'ın bir sözünü değiştirmemiz gerekiyor. Cennet cennettir, eşeklerin cenneti olmaz” dedi. Bunun üzerine şarkıcı Derici, “Bana eşek gözlü derlerdi de o yüzden” diyerek sahneden inip tören alanını terk etti.

Seyid Fatih Poyraz - Emre Yüzügüldü