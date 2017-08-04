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İrem Derici'ye tazminat davası

Sunuculuğunu yaptığı programa ‘Hastayım’ deyip gelmeyen ancak Bodrum’a konsere giden İrem Derici için, yapım şirketi harekete geçti. Ünlü şarkıcıya yapım şirketi yüklü bir tazminat davası açma kararı aldı.

İrem Dericiye tazminat davası

04 Ağustos 2017 12:06

Verdiği kilolarla bir anda tüm bakışları üzerine çeken şarkıcı İrem Derici, gelen şöhretin ardından bir TV programı için sunuculuk yapmaya başlamıştı. Derici’nin sık sık program çekimlerini aksatması ve bahaneler üretmesine yapım şirketinin kızdıdığı öğrenildi. Programın yapım şirketi, rahatsızlandım diyerek hastaneye kaldırılan ve hemen ardından konser için Bodrum’a giden Derici’ye yüklü bir tazminat davası açtığı öğrenildi. Tansiyonum düştü bahanesinin ardından Bodrum’a giderek sahne alan Derici için, kanalın programlar müdürü Armağan Çağlayan da sosyal medya hesabından “Allah ıslah etsin.

Program bitebilir

Tez vakitte. Öyle bir isme denk geldim ki bugüne kadar çalıştığım tüm ünlülerden özür dilerim” mesajını paylaşmıştı. Derici’nin bu ilk vukuatı olmadığı öğrenilirken, programın akıbeti konusunda ilerleyen günlerde karar verileceği öğrenildi.

Ahmet Döğen -Güneş gazetesi 

Etiketler: irem derici


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