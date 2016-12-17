Uzmanlar konut almayı düşünenlere yeni yılla birlikte gelecek zamlardan etkilenmemeleri adına bir an önce harekete geçmelerini tavsiye ediyor. 2017 yılında inşaat sektörünün olağan seyrinin altında bir ivmeye sahip olacağı bekleniyor. Tüm sektörleri olduğu gibi inşaat sektörünü de olumsuz etkileyen dolar artışıyla birlikte yükselen hammadde fiyatları nedeniyle konut zammı kaçınılmaz olarak görülüyor. Yeni senenin ikinci ayından itibaren yeni konut ve hazırdaki emlak fiyatları da el yakacağa benziyor. Bu nedenle vatandaş hükümetin ’Dövizi boz oyunu boz’ kampanyasına da büyük ilgi gösteriyor.

’’Dövizdeki artış hammaddeyi vuruyor’’

İrfan Aşıkoğlu konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Doların artışı inşaat sektörünü olumsuz etkiliyor. 2017 yılı konut fiyatlarının hızlı bir artış süreci yakalayacağı bir dönem olacak. Önümüzdeki yıl inşaat sektörü, seyrinin altında bir ivmeye sahip olacak. Konut zammı kapıda. Konutlara gelecek bu zamların nedenini ise doların yükselmesiyle beton metreküp fiyatının üçte bir oranda zamlanması; demirin de tonunun, 1200 liralardan 1800 liralara tırmanması olarak açıklayabiliriz. İnşaatı devam eden konutların maliyetleri artıyor. Konut alacaklara tavsiye: Yılbaşından önce dairelerinizi alın. Yeni yılın ikinci ayından itibaren konutlarda ciddi fiyat artışları olacak.’’

Dolar uyarısı

Türk Lirasına sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Aşıkoğlu, turizm ve otomotiv sektörüyle ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu: ’’Ticarette Türk Lirası kullanılmalıdır. İş adamlarına çağrıda bulunmak gerekir, dolarlarınızı bozdurun, liralarımızın kıymeti artsın. Yetkililerimizle iş adamları iş birliği içerisinde bulunmalı. Bu vesileyle Türkiye’nin dolar ve avronun etkisinden kurtulması mümkün. Türkiye’de özellikle lüks gayrimenkullerin ve lüks otomobillerin satışı yabancıların para birimleriyle gerçekleştirilmekte. Bu yanlış tutumdan derhal vazgeçilmeli. Özellikle turizm sektörlerimizde de Türk Lirası’na sahip çıkılmalı, yabancılardan Türk lirası talep edilmeli. Yabancılar da yanlarında getirdikleri dövizleri Türkiye’de bozdurmalı.”

’’Turizm sektörünün yaraları sarılmalı’’

Turizm sektörünün yaralarının sarılması gerektiğini söyleyen Aşıkoğlu, ’’Turizm sektörümüzü son iki yıldır ne yazık ki olumlayamıyoruz. Turizmin, Türk ekonomisindeki önemi yadsınamaz fakat turizmde umutlar 2017’ye kaldı. Yetkililerimizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Artık bu yıl turizmin yüzü gülmeli, yaralar sarılmalı. Otellerdeki doluluk oranları arttırılmalı’’diye konuştu.

’’Faiz oranları düşmeli’’

Eğer ülke olarak gelişmek ve büyümek istiyorsak ihtiyacımız olan tek teşvik, faiz oranlarının düşürülmesi olduğunu dile getiren Aşıkoğlu, ’’Şirketlerimiz ve müteşebbislerimiz kazandıklarını faize yatırmamalı, kendi ukdelerinde bulundurarak işlerine yatırmalılar; yoksa büyüme gerçekleşmez, bu gerçekliği unutmayalım’’ şeklinde konuştu.

Yatırımcılara tavsiye

Yatırım yapmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Aşıkoğlu, 2017 yılında yapılacak en doğru yatırımın arazi alımı olacağını işaret etti. Daire fiyatlarına yansıyacak olan artışın arazi fiyatlarına tam tersi yönde etki ederek ciddi anlamda düşüşe neden olacağının altını çizdi. Bu durumda 2017 yılında arazi alan yatırımcıların 2018-19 yıllarında ciddi anlamda yüzü gülecek.