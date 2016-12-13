Geçen hafta sahasında yenilerek liderliği Boluspor’a kaptıran TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’da Adana Demirspor ile oynanacak müsabakanın hazırlıkları başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet antrenman öncesi Türk bayrağıyla poz vererek, yaşanan terör olayını protesto etti.

Teknik Direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenman saat 14.30'da başladı ve 1 buçuk saat sürdü. Tam kadro yapılan antrenman öncesinde takımla saha ortasında bir toplantı yapan Teknik Direktör Buz, “Bunlar her takımda yaşanabilecek düşüşler. Siz kaliteli oyuncularsınız ve neler yapabileceğinizi daha önceden gösterdiniz. O yüzden önümüzde bulunan Adana Demir müsabakasını bizim için yeni bir sayfa açmamız adına büyük fırsat. Ben bu fırsatı iyi kullanacağınızı biliyorum” sözleriyle futbolcularını motive etmeye çalıştığı görüldü.

Sarı-kırmızılılar 4 hafta aradan sonra tam kadro çıkacak

Evkur Yeni Malatyaspor uzun bir aradan sonra oynayacağı maça tam kadro çıkacak. Ligin son 4 haftasında futbolcularının kart cezalısı olması nedeniyle ilk 11'i oluşturmakta sıkıntı yaşayan İrfan Buz, uzun bir aradan sonra sahaya cezalı oyuncuları olmadan çıkacakları için mutlu olduğunu söyledi.

Teröre tepki için Türk bayrağı açtılar

Bu arada sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet antrenman öncesi Türk bayrağıyla poz verdi. İstanbul’da yaşanan hain terör saldırında hayatını kaybedenleri anmak ve teröre tepki göstermek için Türk bayrağı açan teknik heyet ve futbolcuların fotoğraf çekimi sırasında duygulu anlar yaşadıkları gözlendi.

Mehmet Türel