Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • İrfan Buz: 'Futbolcu kardeşlerimiz devre arasında konuştuklarımızı sahaya çok iyi yansıttı'

İrfan Buz: 'Futbolcu kardeşlerimiz devre arasında konuştuklarımızı sahaya çok iyi yansıttı'

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Futbolcu kardeşlerimiz devre arasında konuştuklarımızı sahaya çok iyi yansıttı” dedi.

İrfan Buz: Futbolcu kardeşlerimiz devre arasında konuştuklarımızı sahaya çok iyi yansıttı

16 Nisan 2018 23:44

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi Osmanlıspor sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Osmanlıspor 3-1 geriye düştüğü maçta Trabzonspor’la 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, “Müsabakaya yüzde yüz 3 puan parolasıyla çıkmıştık. Kolay olmayacağını tabii ki biliyorduk. Trabzonspor’a baktığınız zaman son 6 maçın 4’ünü özellikle deplasmanda kazanmış ve formda gelen bir takım. Tabii ki eksikleri vardı ama mevcut kadrosuna baktığınız zaman sonuç olarak Trabzonspor. İyi çalıştık bu müsabakaya ve başladık çok basit iki gol yedik. Böyle önemli müsabakada 2-0’dan geri gelmek kolay değil. Trabzonspor da iyi oynadı. Biz ilk yarı istediğimiz baskıyı kuramadık. Soyunma odasına girdik ve sahaya çıkınca hamlelerimiz yaptık. Genel anlamda baskıyı kurmaya çalıştık. Musa’nın güzel golüyle oyuna geri döndük. Fakat 3. golü yedikten sonra tekrar bizim işimiz zorlaştı. Futbolcu kardeşlerimiz devre arasında konuştuklarımızı sahaya çok iyi yansıttı. İnanç ve ruh hali bu tür müsabakalarda çok önemli. Baskımızı çok iyi yükselttik ve 4-3’üde yakalayabilirdik. Bu bir puan maçtan önce az diyebilirdik ama müsabakadan sonra 3-1’den dönmek önemliydi. Futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerbirliği müsabakasına konsantre olup o maçtan 3 puan almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç