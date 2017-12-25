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İrfan Buz: 'İlk devre 17 puana ulaşmamız çok önemliydi'

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Çok önemli 3 puan aldık. İlk devre 17 puana ulaşmamız çok önemliydi. İç sahadaki performansımız çok iyiydi" dedi.

İrfan Buz: İlk devre 17 puana ulaşmamız çok önemliydi

25 Aralık 2017 23:31

Süper Lig’in 17. hafta müsabakasında, Osmanlıspor evinde Akhisarspor’u konuk etti. Yarı sezonun son maçı olan mücadeleden Osmanlıspor 3-2 galip ayrıldı. Mücadele sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtti. Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında ilk 60 dakika iyi bir futbol sergilediklerini anlatan Buz, "Beşiktaş'a 5-1 yenildikten sonra tekrar ayağa kalmak zorundaydık. Çok sayıda gol pozisyonlarımız vardı. Stres faktörü ön plana çıktı. Bir puan hiçbir şey ifade etmeyecekti. Yukarıdaki takımları yakalamak için kazanmamız önemliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bir puanla gelip, 17 puanla ilk devreyi bitirmemiz önemli. Mutluyuz, gereken takviyeleri de yapıp, iyi bir hazırlık dönemi geçirmek istiyoruz. İkinci devrenin çetin geçeceğini biliyoruz. Osmanlıspor'a layık olan yerde ligi bitireceğimizi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Buz, Ziraat Türkiye Kupası’nda perşembe günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maça ilişkin ise, "İyi bir neticeyle dönmek istiyoruz. Mücadele edeceğiz, her şeyimizi ortaya koyacağız. Çok güzel bir statta, atmosferde oynanıyor. Bu sefer lig gibi olmasın tabii ki" ifadelerini kullandı. 

Seyid Fatih Poyraz - Ömer Çetin
 

Etiketler: irfan buz

 

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