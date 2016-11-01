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İrfan Buz: 'Önemli olan bizim sahada ne yaptığımız'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Rakiplerin durumunu hiç düşünmüyoruz. Önemli olan bizim sahada ne yaptığımız” dedi.


01 Kasım 2016 16:13

Ümraniyespor karşılaşması hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Yeni Malatyaspor’da, Teknik Direktör İrfan Buz, takımın son durumu ve hafta sonu oynanacak Ümraniyespor müsabakasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Çok çalıştık, inandık o yüzden de kazandık”

Buz, Elazığspor müsabakasını inandıkları için kazandıklarını kaydederek, “Liderliğimizi devam ettirmek istiyorduk. Bolu kazandı, bizden evvel oynadı. Derbi. Şimdi burada Malatyalılara sorduğunuz zaman hangi maçı kazanmak istiyorsunuz diye, tabi ki Elazığ maçı diyecektir. Parametreler de vardır tabi maç içerisinde. Ahmet’in kırmızı kartından sonra 35 dakika, 40 dakika eksik oynamamız önemliydi tabi. Ama bir futbol takımı ancak bu kadar mücadele eder. Bunu net söylüyorum. İkincisi de şöyle bir şey var, 90 dakika izlediğinizde pozisyonlara bir bakın bakalım. İkinci devrede Elazığspor’un pozisyonlarına bakın, hep duran top. Duran top kestiler. Net pozisyonları yok. Tabi biz de 10 kişi oynuyoruz. Şimdi tabi futbolcu kardeşlerim de çok iyi mücadele etti. Onun üzerine bir risk aldık. Bazıları eleştirebilir, Sinan değişikliğiyle ilgili. Bazıları statta bile görmek istemeyebilirdi. Ama ben futbolcularıma güvendiğim için hiç kafamda soru yok. Oyunu tutma anlamında da bir değişiklik yapabilirdik ama yapmadık. Riski sevdiğimiz için risk aldık. Çok çalıştık, inandık o yüzden de kazandık” dedi.

“Bütün müsabakaları ciddiye alacaksınız”

Buz, Bolu ve Göztepe’nin de yarışın içerisinde olması ve takibi sürdürmesiyle ilgili de konuşarak, “Rakiplerin durumunu düşünmüyoruz. Biz hep maç maç gittiğimiz için gerçekten bu sene hiç düşünmüyoruz. Puan hesabını da yapmıyoruz. Biz her maça çıktığımızda bu geçmiş olan 9 tane maçı unuttuk yani. Şimdi Ümraniye maçı var. Etkileme açısından biliyorsunuz, bir kere olmadı. Bolu öne geçti, diğerleri öne geçti. Yine de biz geldik ve maçımız kazandık. Önemli olan bizim sahada ne yaptığımız. Bu haftada aynı şekilde olacak. Kimse şöyle bir şey düşünmesin, bu ligde olan bütün takımlar değerli. Manisa- Sivas maçını izlemişsinizdir. Örnek veriyorum. Zorlandılar yani. Diğerleri de zorlanacak. Adana Demir ile berabere kaldı Ümraniye. Ümraniye ciddi bir takım. O yüzden bütün müsabakaları ciddiye alacaksınız” diye konuştu.

“Ben müsabakaları yaşıyorum, bırakın da yaşayayım”

Elazığ karşılaşmasında rakip takım taraftarının kendisine yönelik tepkisine de değinen Buz, “Beni tanıyan bilir. Ben yalnız burada çalışmadım ki. Bursaspor’daki maçlarımı da izleyebilirler. Aynı şekilde Gençlerbirliği’ni de. Şimdi İrfan Buz’u tanımıyorlar diye bu konuda, ne yapabilirim ben. Sahaya çıktığım zaman ben tabi ki kendi takımımı destekleyeceğim. Her türlü kendi takımımın galibiyetine gideceğim. Bunu da içtenlikle yapıyorum. Ben müsabakaları yaşıyorum, bırakın da yaşayayım” ifadelerini kullandı.

“Amutu zor gibi görünüyor”

Amutu’nun sakatlığıyla ilgili de bilgi veren İrfan Buz, “Amutu Ümraniye maçı için zor görünüyor. Ödemi var, ayağını burktu. Bağlarda zedelenme var. Yetiştirmeye çalışacağız ama zor gibi görünüyor” dedi.

“Play-Off’un içerisinde olmak istiyoruz”

Geçen sezonla bu sezon nelerin değiştiği yönünde sorulan bir soruyu da cevaplayan Buz, “Hedef değişti. Geçen seneki hedef kümede kalmaktı, bu seneki hedef Play-Off oynamak. Hedef belirlediğiniz zaman bu olur. Kadro mühendisliği yaptık tabi. Play-Off’un içerisinde olmak istiyoruz ama şunu da söyleyeyim, gerçekten müsabaka müsabaka gideceğiz ve abartmayacağız. Abartmıyoruz da. O yüzden de ayaklarımızı yere sağlam basmamız gerekiyor” dedi. 

Mehmet Türel - Barış Türel
MALATYA 

Etiketler: Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz


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