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İrfan Buz: 'Toparlama sürecindeyiz'

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, toparlanma sürecinde olduklarını ifade ederek, "İki puanı kaybeden bizdik" dedi.

İrfan Buz: Toparlama sürecindeyiz

04 Kasım 2017 22:16
İrfan Buz: 'Toparlama sürecindeyiz' - Tıkla İzle

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı'nda Fırat Aydınus'un yönettiği maç 1-1 bitti. Maç sonrası basın açıklamasında bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, maçın Fenerbahçe açısından da kendileri açısından da çok önemli olduğunu ifade etti. Müsabakadan evvel bir strateji belirlediklerini aktaran Buz, "Toparlama sürecindeyiz diye düşünüyorum. Konya maçında 1-0 kaybettik, ofansif anlamda iyi oynamamıştık ama çok talihsiz bir gol yemiştik. Burada onları değiştirmek istedik, farklı bir kadroyla çıktık. Baskın ve cesur oynamak istedik ve oyunu çirkinleştirmeden oynamak istediğimiz için gerçekten futbolcu kardeşlerimi tebrik etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Çok erken gol yedik"

İlk devrede yakaladıkları pozisyonlara değinen Buz, "Çok erken golü yedik. Tabii ki bir puanı aldığımız için sevinçliyiz ama bizim iki puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Ama her şeyden evvel karakterli bir oyun sergiledik. Fenerbahçe'nin durumu da belli, onlar da sıkıntılı geldi. Sahada iyi bir cevap verdik diye düşünüyorum, yolumuza devam edeceğiz. Kadrolarımız aslında müsait ama eksikliklerimiz de var" diye konuştuk.
Açıklama sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buz, hakem ile ilgili ne düşündüğü sorulduğunda, hakemler hakkında konuşmak istemediğini belirterek, "Bugün bir iki pozisyonu görmek isterdim, bu konuda bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Teknik adam Buz, hakkında transfer konusunda 6 ay men aldığı yönünde iddialar olan Özer Hurmacı'nın durumuna ilişkin ise, "Eğer öyle bir durum varsa bizi çok üzecek, çünkü Özer Hurmacı bizim için çok önemli bir oyuncu" yanıtını verdi.  

Yağmur Yıldız - Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim - Mustafa Apaydın
 

 

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