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İrfan Buz: 'Yolumuza devam etmek istiyoruz'

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Güzel bir sahada 3-1 kazandık. Yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.


11 Şubat 2017 16:13

TFF 1. Lig’in 20. Haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Denizlispor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın Malatya İnönü Stadı’ndaki zemin bozukluğundan dolayı Vodafone Arena’da oynandığı için Beşiktaş Başkanı Fikret Ormana teşekkür eden İrfan Buz, “Güzel bir ambians ile oynadığımızı düşünüyorum. Bizim açımızdan çok çok önemli bir müsabakaydı. Bu yarışın içerisinde var olmak önemli. Ancak nasıl var olabiliriz tabii ki galibiyetler ile. O da bizim için çok önemliydi. Bugün de galibiyet aldık. İlk devre istediğimiz oyunla belki bunu göremedik ama ikinci devre kesinlikle bunu gösterdiğimizi hepimiz gördük. Sayısız gol pozisyonları vardı. Fakat zaman zaman kendi takımım kazanmayla ilgili telaşlıydı. Gol pozisyonları verdi. Orada çok daha iyi olmamız gerekiyor. Ancak biz de kontra ataklarda sonuçlandırma açısından daha iyi olmuş olsaydık daha iyi olabilirdi. Denizlispor takımını biliyorsunuz. Deplasmanlarda çok iyi oynayan Göztepe’yi yenmiş, Eskişehir'i kendi sahasında yenmiş. Önemli galibiyetler alan bir takım. Bir sürü takımı deplasmanda mağlup etti. Tehlikeli ve geçiş oyunlarında çabuk çıkan bir takım. O yüzden burada baskılı dengeli oynamanız gerekiyordu. Bu takıma karşı sabırlı ve sonuca gittikten sonra skorun üzerine daha da gitmeniz gerekiyor. Çünkü Denizlispor’un geri dönüşleri de var. O yüzden futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Taraftarımızı kutluyorum. Bize çok güzel destek verdiler. Güzel bir sahada 3-1 kazandık. Yolumuza devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Hakemlerin dikkatli olması olması lazım"
Yeni transferler ile ilgili de açıklamalarda bulunan bulunan Buz, “Zaman zaman iyi müsabakalar çıkardık. Fakat sonuçlandırma açısından sıkıntı yaşıyorduk. Pivot santrfora ihtiyacımız vardı. Ayite ile birlikte çok iyi bir transfer yaptığımızı düşünüyorum. Bugün de bir golle süsledi. Böyle başlangıçlar çok önemli böyle futbolcularda. Murat Yıldırım çok iyi bir transfer. Ferhat Kiraz’ın da zamanla çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Maalesef bugün orada kırmızı kartı yedi ve gereksizdi. Hakemle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Sarı kartları sayamadım. Bizim kalecimiz hızla çıkmak istedi. İki tane futbolcu tamamen önünü kapatıyor. Kural nedir burada? Tamamen sarı kart. Çünkü adam bizim oyunumuzu engelliyor. O şekilde devam edildi. Sarı kart çok yiyoruz. O da zaman zaman bizim elimizde değil. Hakemlerin elinde. O yüzden biraz daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki geçen hafta bize Samsun’da çok komik bir şekilde penaltı verildi. Bayağı da pozisyon vardı. Kendimize de bakıyoruz. Hatalarımız var tabi ama hakemlerin de bu konuda dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu 

Etiketler: Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz


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