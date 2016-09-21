Başkent ekibi Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını bugünkü antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda Belaruslu stoper Sergei Pelitevich’in sakatlanması moralleri bozarken, Orhan Şam, Serdar Gürler ve İrfan Can Kahveci gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İrfan Can Kahveci: “Galip gelemesek de beraberliği kurtarıyoruz”

Gençlerbirliği’nin genç oyuncusu İrfan Can Kahveci, ligde henüz mağlubiyet almadıklarını belirterek, galip gelemeseler de beraberliği kurtardıklarını söyledi. “Milli takımda Fatih hocama, takımda ise İbrahim hocama teşekkür ediyorum” diyen Kahveci, “Gelişimimde katkı sağladılar. Fatih hocama Milli takıma çağırdığı için teşekkür ediyorum inşallah devamı gelir. Ümit milli takımda da geçen yıldan beri olan bir kadromuz var ve inşallah gruptan çıkmak istiyoruz. Geçen yıllardan beri olan kadro bozulmazsa inanıyorum gruptan çıkacağız ve Olimpiyatlara inşallah katılacağız” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz Avrupa”

Gençlerbirliği’nin ligdeki gidişatını değerlendiren Kahveci, geçen yıldan kadrolarında eksikler olduğunu ancak bu eksikliği takım birlikteliği ile giderdiklerini belirtti. Kahveci, bu hafta sonu onayacakları Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla ilgili, “Kendi evimizdeki tüm maçlara kazanma zihniyeti ile çıkıyoruz. İnşallah Karabükspor maçından da galibiyetle döneceğiz. Bizim hedefimiz bu şekilde devam etmek. Hedefimiz Avrupa ve Türkiye Kupası'nda final oynamak” değerlendirmelerinde bulundu.

Serdar Gürler: “Kıran kırana bir maç olacak”

Gençlerbirliği formasıyla bu sezon oynadığı 4 karşılaşmanın ikisinde gol atan Serdar Gürler, Gençlerbirliği’nde çok mutlu olduğunu belirterek, “Takım ortamı aile gibi. İnşallah goller böyle devam eder” dedi.

Hafta sonu konuk edecekleri Kardemir Karabükspor maçı hakkında konuşan Gürler, “Zor bir maç. Onlar da kapanıyor, biz de kapanıyoruz. Onlar da kontratak oynuyor, biz de kontratak oynuyoruz. Kıran kırana bir maç olacak diye düşünüyorum ama inşallah 3 puanı alan taraf biz olacağız" ifadelerini kullandı.

“Trabzonspor'da böyle bir ruh yoktu”

Performansındaki yükselişi değerlendiren Gürler, “Öncelikle takım oyunu oynuyoruz. Trabzonspor'da böyle bir ruh yoktu. Gördüğünüz gibi hala aynı şekilde gidiyorlar. Hocamın bana güvenmesi bende öz güven getirdi. Seyircimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu hafta sahayı doldururlar ve onlarla birlikte 3 puanı alırız” şeklinde konuştu.

“Ahmet’te kendi gençliğimi görüyorum”

Gençlerbirliği'nin tecrübeli oyuncularından Orhan Şam ise son iki sezondur çok ciddi sakatlıklar yaşadığını hatırlatarak şöyle devam etti:

“3 büyük ameliyat geçirdim. Bir defa çapraz iki defada aşil tendonum koptu. Şükürler olsun atlattım. Bir buçuk yıldır henüz resmi maç oynamadım. Şuan hazırım ve idmanlarımı yapıyorum. Burada çok güzel bir birlikteliğimiz var. Bu birlikteliğimizi şuana kadar sahaya yansıtıyoruz. Konya deplasmanında arkadaşlarım inanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. Talihsiz bir gol yedik ama futbolun içinde var bunlar. İyi oynuyoruz ve iyi mücadele ediyoruz. Bunu kaybetmemeliyiz ve mücadeleye devam etmeliyiz. Önümüzde bir Karabükspor maçı var. Onlarda iyi oynuyor ve iyi mücadele ediyor. İnşallah üç puanı alan taraf biz oluruz.”

Kendisiyle aynı mevkide forma giyen ve başarılı bir performans sergileyen Ahmet Oğuz hakkında konuşan Şam, “Ahmet’te kendi gençliğimi görüyorum. Çok deli dolu, çok istekli ve çok arzulu ve inşallah bu şekilde devam eder. Bunu bırakmamalı. Kendisine de söylüyorum. Oynadıkça bir tık üstüne çıktı ve A Milli Takım'a gitti. Bu daha başlangıç onunun için inşallah bırakmaz ve bu şekilde devam eder” şeklinde konuştu.

Öte yandan antrenmanda Belaruslu stoper Sergei Pelitsevich’in sakatlanması moralleri bozdu. Pelitsevich, üst adalesinde oluşan çekme nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı. Kulüp sağlık ekibinden alınan bilgiye göre, Pelitsevich’in sakatlığıyla ilgili kesin sonuç bu akşam çekilecek MR sonucunda belli olacak.

Cem Geçim

