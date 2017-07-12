İrlandalı boksör davasında karar

Mahkeme, sanık Şenol Palan’ın diğer sanık Mohamad Fadeldabbous’a sopayla vurarak kolunun kırılmasına neden olan eylemine ilişkin “kasten yaralama” suçundan 3 yıl 6 ay 5 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İstanbul Aksaray’da su almak isterken su şişelerinin yere dökülmesiyle başlayan kavgada, İrlandalı Mohamad Fadeldabbous ile üç esnafın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Şerafettin Özbey ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada müdahil sanık Mohamad Fadeldabbous’un avukatı söz alarak, “Tanık beyanı ile de olayın, müvekkillerimin arkadaşlarının alkol talebi nedeniyle çıkmadığı, tamamen su parası anlaşmazlığından dolayı çıktığı sabittir. Müvekkilim beraatini, karşı tarafın cezalandırılmasını talep ederim” dedi. Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Son sözü sorulan müşteki sanık Şerafettin Özbey, “Ailem ve ben çok mağdur olduk, beraatime karar verilsin” şeklinde konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Şenol Palan’ın diğer sanık Mohamad Fadeldabbous’a sopayla vurarak kolunun kırılmasına neden olan eylemine ilişkin “kasten yaralama” suçundan 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezalandırılmasına hükmetti.

Müşteki sanık Şerafettin Özbey ve Mohammed Raıe’ni, “kasten yaralama” suçundan günlüğü 20 lira hesabı ile 5 bin lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanıklar 5 yıl süreyle suç işlemezse dava düşecek.

Müşteki sanık Mohammed Fadeldabbous’a, kendisine yönelik tekme ve yumruk karşılığında bunları bertaraf edebilmek için diğer müşteki sanık Şerafettin Özbey’e tek bir yumruk atmak şeklindeki eyleminin meşru müdafaa çerçevesinde gerçekleştiğini gerekçe göstererek ceza vermeyen mahkeme, güvenlik kameralarında müşteki sanık Mohammed Fadeldabbous’a saldıran ancak kimliği tespit edilemeyen kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Olayın Geçmişi

Aksaray'da 1 Ağustos 2015 tarihinde meydana gelen olayda Kuveyt asıllı İrlandalı Mohamad Fadeldabbous, su almak isterken şişelerin yere dökülmesi nedeniyle esnafla kavga etmişti. Konuyla ilgili soruşturma yürüten savcılıkça hazırlanan iddianamede üç 3 esnaf şikayetçi- şüpheli olarak yer almıştı. Esnaflar Şenol Palan, Mohammed Raie ve Şerafettin Özbey’in "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçundan 5'er yıldan 7'şer yıla kadar hapislerini istenen iddianamede İrlandalı Mohammed Fadeldabbous'un hakkında "Kasten yaralama" suçundan 9 aya kadar hapis talep edilmişti.