Irmağa atlayarak otomobildeki aileyi kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde Kurtboğan Köprüsü mevkisinde Alaattin K.'nın kullandığı 55 DG 760 plakalı otomobil, Mehmet Gümüş'ün kullandığı 19 AH 049 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu ırmağa uçan otomobilde sıkışan ve baygın durumundaki sürücü Gümüş, eşi Sibel ve 1 yaşındaki kızları Elif Beren'i çevreden yetişen ekmek fırını çalışanı Muammer Kiraz adlı vatandaş kurtardı. Can pazarının yaşandığı o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin de yardımıyla ırmaktan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.