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Irmak Kupal’ın babası karısı ve kızını öldürdü | Irmak Kupal’ın babası kimdir?

Irmak Kupal’ın babası karısı ve kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu. Irmak Kupal, vahşi bir cinayete kurban gitmişti. Türkiye bugün Irmak Kupal ve ailesini yeniden konuşuyor. İşte detaylar…

Irmak Kupalın babası karısı ve kızını öldürdü | Irmak Kupalın babası kimdir?

22 Şubat 2017 10:06

4 yaşındaki Irmak Kupal, komşusu tarafından tecavüze uğramış ve öldürülmüştü. Türkiye Irmak Kupal olayı ile şok yaşamış katil zanlısı da canlı yayında suçunu itiraf etmişti. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin yüreğini yakan Irmak Kupal cinayeti sonrası aynı ailede şok bir olay daha yaşandı. İddiaya göre, ikamet ettikleri Fatih Mahallesi Cihangir Sokak’taki evlerinde henüz belli olmayan bir nedenden dolayı eşi Suriye Kupal ile tartışmaya başlayan Bilal Kupal, sinirlerine hakim olamayarak yanında bulunan bıçağı karısı Suriye Kupal’a ve evde bulunan diğer kızı 10 yaşındaki Ayşe Kupal’a sapladı. Cinnet getiren Bilal Kupal, kendisini de çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Yaşanan gürültünün ardından komşuları tarafından çağrılan polis ekipleri eve girdiklerinde Kupal ailesini kanlar içerisinde yerde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal’ın öldüğünü belirlerken, Bilal Kupal’ın ise yaralı olduğunu tespit etti.

IRMAK’IN BABASI KARISI VE KIZINI ÖLDÜRDÜ

Bilal Kupal ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Kupal ailesinin yaşadığı mahalledeki komşuları sokağa akın etti. Olay yerine gelen Kupal ailesinin yakınları sinir krizi geçirirken, Suriye Kupal ve kızının cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na sevk edildi.

YENİ BİR HAYATA BAŞLAMIŞLARDI

Irmak Kupal cinayetinin ardından Alaşehir’de bir işadamı aileye olayın yaşandığı mahalleden uzaklaşmaları adına yeni bir ev hediye etmiş ve Kupal ailesi yeni evlerine yerleşmişti.

IRMAK KUPAL OLAYI

Alaşehir’de 14 Ekim tarihinde evlerinin önünden kaybolan Irmak Kupal'ı öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden ve İstanbul Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından program arasında gözaltına alınan Himmet A., Manisa’ya getirilmişti. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, Himmet A.’nın emniyetteki ifadesinde, Irmak'ı tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdüğünü, daha sonra cesedi Ilıca Mahallesi Sarıkız Çayı kenarındaki bir üzüm bağına gömdüğünü söylediği belirtilmişti.

Bu ifadelerin üzerine üzüm bağında, 8 kepçeyle aralıksız kazı çalışmaları sürdürülmüş, bir taraftan Ankara’dan getirilen ceset bulmak için eğitilmiş 'Ateş' ve 'Barbie' isimli köpekler de arama çalışmalarına katılmıştı. 3 gün süren kazı çalışmalarının ardından minik Irmak’ın cansız bedeni 22 Ekim tarihinde saat 16.30 sıralarında bulunmuş, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Morgu’na kaldırılmıştı. Irmak Kupal’ın cenazesi 23 Ekim tarihinde gözyaşları arasında memleketi Alaşehir ilçesinde toprağa verilmişti.


Etiketler: bilal kupal, Irmak Kupal


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