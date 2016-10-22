14 Ekim’de Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki minik Irmak Kupal’ı canlı yayında öldürdüğünü itiraf eden hurdacı komşuları Himmet A.’nın verdiği ifade doğrultusunda 3 gündür bir üzüm bağında aranan minik kızın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeye ulaşılmasının ardından aile yakınlarının feryatları yürek dağlarken Alaşehir Kaymakamı Osman Bilgin, Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve arama çalışmalarına katılan ekip amirleri Alaşehir Emniyet Müdürlüğünde bir basın açıklaması düzenledi. Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, “Yaşanan olayı elim ve acı bir sonuç. Milletin huzurunu sağlamakla görevli teşkilatımız bu tip olaylardan sonra da neticesini bulmak, şüphelisini adli makamlara sevk etmek gibi bir görevimiz var. 20 kişilik özel bir ekibin koordinesini sağladık. Olay yeri ekibi, kayıp şahıslar büro amirliğinden bir ekip, aynı zamanda cinayet büro amirliğinden oluşan bir ekip ve yerel ilçe emniyet müdürlüğümüzden de oluşan 20 kişilik özel bir ekip oluşturduk. Bu özel ekibi oluşturduktan sonra olay yeri ve çevresinde yapmış olduğumuz incelemelerde acilen çevrede gördüğümü veya var olduğunu bildiğimiz çalışmalar neticesinde 32 değişik kameradan o güne ait görüntüler alındı. Faal durumdaki 32 kameradan değişik saatlerdeki görüntüler incelendi. Bu kamera kayıtlarının incelemesi devam ederken odak noktası olarak çocuğun kaybolduğu noktayı başlangıç almak suretiyle o bölgeyi dairenin merkezi olarak tespit edip genişleterek tamamen o bölgede yaşayan insanların ifadeleri, beyanları alındı. Bu süre içerisinde şüpheli şahısların GBT sorgulamaları yapıldı. Bu devam eden süreçte malum olan şüphelimiz bu yönde daha önce bir suç işlediği yönünde bilgi kaydına rastlamamız sonucunda bizim için öncelikli hedef olarak değerlendirmeye almıştık. Bunun akabinde İzmir’den getirmiş olduğumuz dedektör köpeğimiz ile çocuğun elbiselerine ve eşyalarını koklatıp köpeği bıraktığımızda ilk olarak bu şüpheli şahsın ikamet ettiği aynı zamanda hurda işlerini yaptığı noktaya götürdü. Bunun üzerine adli makamlardan almış olduğumuz kararlar neticesinde moleküler inceleme yapmak adına delil toplama yöntemiyle içeride bulmuş olduğumuz kan lekeleri, kıl örneklerini toparladık. Çok dağınık bir yerdi. Bu şahsın kullanmış olduğu mekanı 3 buçuk saatlik bir zaman dilimi içerisinde çok ince ayrıntılarına kadar inceledikten sonra elde ettiğimiz delilleri kurye yoluyla Ankara’ya kriminal laboratuarımıza gönderdik. Durumun hassasiyeti ve önemi hakkında bilgi verdik. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde buradan bize bir sonuç bildirdiler. Biz kaybolduğu günden sonraki pazartesi günü bu ekibimizle çalışmaya başladıktan sonra bölgedeki 132 vatandaşımızın ifadesini almıştık” dedi.

PROGRAMIN YETKİLİLERİYLE KONTAK HALİNDE İLERLENMİŞ

“Kaybolduğu günden bir gün sonra malumunuz bu şahsın da ifadesi alındı. Kendisiyle ilgili şüphelerimiz olduğu için ifadesine müracaat ettik” diyen Bilgiç, “Şahıs, öncellikle çocuğun kaybolduğu gün tecavüz ettikten sonra götürüp şuanda cesedin bulunduğu bölgeye yakın olan bir bölgede dere kenarına yüzeysel bir şekilde gömü yaptığını daha sonraki beyanlarından anladık. Biz emniyet müdürlüğünde ifadesini aldıktan bir gün sonra şahıs bulunabilme ihtimali endişesiyle bölgeye tekrar gidip çocuğu son bulmuş olduğumuz üzüm bağları içerisindeki alana gömdüğünü söyledi. Perşembe günü akşamı biz DNA testlerinin sonuçlarını öğrendikten sonra şahsın bu konuyla ilgili şüpheli olduğunu belirtmiştik. Zaten o gün akşamdan önceki programda da kendisi bunu itiraf etmişti. Bizim programla ilgili olarak da sürekli görüşmelerimiz olduğu için oradaki pozisyonunu da sürekli kontrol altında tutmaya çalıştık. Maalesef bu süre içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarda çocuğumuzun cansız bedenine ulaşmış olduk. Üzücü bir olay. Ben öncellikle Alaşehir’de yaşayan insanlarımıza ve tüm kamuoyuna başsağlığı diliyorum. Burada önemli bir konuyu da hassasiyetle dile getirmek istiyorum. Çocuklarımızın takibi konusunda ailelerimize daha çok sorumluluk düştüğünü vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

"BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Katil zanlısı Hikmet A.’nın cezaevinde kendisine zarar verdiğiyle ilgili iddialar hakkındaki soruyu yanıtlayan Bilgiç, “Buraya gelmeden 5 dakika önce görüştüm. Herhangi öyle bir konu yok. Zarar verdiğine dair şuana kadar bir amere yok. İlgili cezaevi görevlileriyle görüştük. Böyle bir durum söz konusu değil” diye konuştu.

Başta Alaşehirliler olmak üzere tüm Türkiye’ye başsağlığı dileyen Kaymakam Osman Bilgin de ailelere uyarılarda bulundu. Bilgin, “Çocuklarınızı lütfen özellikle yalnız başına sokaklarda gezmesine izin vermeyelim. Mutlaka başlarında bir büyüğünün olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda Müge Anlı hanımefendiye de şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten kendisi bu manada bizim ve emniyetimizin yapmış olduğu bu değerli çalışmalara büyük bir ivme katarak olayın çözümlenmesine çok büyük emeği oldu” ifadelerini kullandı.