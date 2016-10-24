Alaşehir Kaymakamı Osman Bilgin, eşi İlknur Bilgin ile birlikte 14 Ekim günü evlerinin önünden kaybolan ve 9 gün sonra bir bağda toprağa gömülmüş halde bulunan minik Irmak’ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Kaymakam Bilgin ve eşinin başsağlığı dilediği anne Suriye Kupal, “Allah kimselerin başına vermesin. Bizim yaşadıklarımızı kimselere yaşatmasın” dedi.

Evin önünde taziye ziyaretine gelenlerle birlikte oturan Kaymakam Bilgin, "Aileye destek ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunlar acıyı kaldırmaz ama en azından toplumun, ailenin yanında olduğunu gösterir. Bu olay Türkiye’ye maloldu. Toplumun bu konularda çok dikkatli olması gerekir, maalesef bazen çok iyi niyetli davranıyoruz. Ne yazık ki yarar da, zarar da en yakınınızdan geliyor. Tedbiri alıp tevekkülü Allah’a bırakmak lazım. Bunun örnek olması lazım. Ailenin durumu çok zor, çok kötü, küçücük bir çocuk. Biz aileye maaş bağlamak için çalışmalara başladık. Barınma konusunda da aileden gelecek talepler doğrultusunda yardımcı olacağız. Toplumuzun acılarını paylaşması çok güzel bir şey. Aileyi yalnız bırakmıyoruz, acılarını paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Baba Bilal Kupal, Kaymakam Bilgin’e teşekkür ederek, "Şu anda sağlıklı düşünemiyoruz. Herhangi bir talebimiz olursa önümüzdeki günlerde iletiriz" demekle yetinebildi.