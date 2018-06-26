Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

İş adamı Atilla Uras hayatını kaybetti

Bir dönemin kira milyoneri olan ünlü iş adamı Atilla Uras, Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.

İş adamı Atilla Uras hayatını kaybetti

26 Haziran 2018 23:45

1987'de kurulan batık Marmara Bankası'nın eski Yönetim Kurulu Başkanı ve bir dönemin kira milyoneri olan ünlü iş adamı Atilla Uras, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır tedavi gören ve Bodrum’daki evinde dinlenen 80 yaşındaki Uras’ın Koah krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. İş adamının cenazesinin yarın yakınları tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüleceği öğrenildi. 

Öte yandan, ünlü iş adamı geçtiğimiz yıl kızları Nilüfer Uras ve Victoria Yasemin Uras ile miras yüzünden davalık olmuştu.  

Tuba Ayhan
 

Etiketler: Atilla Uras

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç