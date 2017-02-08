Gebze Mutlukent mahallesinde 1 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen olayda, bir sitedeki daireden kötü kokular geldiği şikayetiyle bina sakinleri polisi aradı. Çilingirin kapıyı açması sonucu içeri giren polis ekipleri, Osman Ölmez adlı iş adamının cesedi ile karşılaşmıştı. Yapılan incelemede Ölmez'in kafasının arka kısmından aldığı darbeyle öldüğü belirlenmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonrasında Ölmez’in ölü bulunduğu evi kiralayan 7 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Cinayetten önce evi kiraladıkları belirlenen M.F.A.(42), M.A.(52), İ.Ç.(39), S.İ.(39), B.A.(24), S.A.(25) ve C.A.(23) gözaltına alındı.

İş adamı Osman Ölmez’in öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

İsmail Gündüz

