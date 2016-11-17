Edinilen bilgiye göre olay, Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada yaşandı. İddiaya göre, fabrikanın bir ortağı alacaklılar yüzünden kentten kaçtı. Alacaklıların sürekli fabrikaya gelmesinden dolayı bunalıma giren diğer ortak H.A. (46) fabrikadaki odasında kendini asarak intihar etti. Fabrikada çalışan işçilerin olayı görmesi üzerine durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri H.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından H.A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Enver Zencirci

ŞANLIURFA