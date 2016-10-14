İstanbul'dan İzmir'e iş için gelen ve Konak ilçesindeki bir masaj salonuna giden iş adamı G.A. (46), masaj için yatağa uzandı. İş adamı, daha sonra masajın ilk dakikalarında fenalaştı. Masajı yapan bayan masöz, G.A.'nın nefes almakta güçlük çektiğini fark edince hemen durumu görevlilere bildirdi. Masaj salonu sahipleri de hemen olay yerine ambulans çağırdı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İş adamının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırılırken, bayan masöz ifade vermek üzere karakola götürüldü.

Şüpheli ölüm sonrası ifadesi alınan masöz H.K.'nın, işe başladığı ilk gün böyle bir olayla karşı karşıya kaldığı için çok üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.