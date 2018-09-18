İş adamı Musk, Ay'a yolculuğa hazırlanıyor

Elon Musk yapımının önümüzdeki sene tamamlanması beklenen Büyük Falcon Roketi - BFR ile Ay'a ilk turisti götürmeyi hedefliyor. Musk, Space X firması sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, 1972 yılında gerçekleşen NASA'nın Apollo 17 uçuşundan bu yana Ay'a gidilmediğini belirtti.

BFR'yi ve ilk astronotu duyuracağı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Musk, SpaceX'i kurma sebebini insanlığı uzaya daha hızlı taşıyacak ve bunu yapacak roket teknolojisini geliştirmek ve insanlığı birçok gezegende yaşayan bir tür haline getirmek olduğunu söyledi. Bunun doğal bir felaket veya insan yapısı bir felaket sonucu olarak bildiğimiz uygarlığın çökmesi durumunda yok olmamak için önemli olduğunu belirten Musk, bunu yapmak için çok uzun bir zaman olmayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

SpaceX'in dünya yörüngesine ilk defa ulaşmasının onuncu yılı

Aynı zamanda SpaceX'in dünya yörüngesine ilk defa ulaşmasının onuncu yılı olduğunu kaydeden Musk, bunu ancak üç defa başarısız olduktan sonra gerçekleştirebildiklerini hatırlatarak bunun ardından ilk büyük NASA kontratını kazandıklarını vurguladı.

İlk Falcon roketinden 10 yıl sonra bugün gelinen BFR'nin asıl üretim amacı olarak Mars'a 100 ton taşıyan bir uzay gemisini götürüp, geri getirecek kapasitede bir roket oluşturmak olduğunu belirten Musk, aynı roketin tekrar tekrar kullanılabileceğini de ifade etti. 118 metre yüksekliğinde olacak BFR'nin zaman içerisinde Space X tarafından şu anda kullanılan Falcon Roketi ve diğer araçların tamamının yerini alması hedefleniyor.

Ay yolculuğu 4-5 gün sürecek

4-5 gün sürecek olan Ay yolcuğunun uçuş planını da gösteren Musk, BFR'nin maddi kaynağını SpaceX'in uluslararası uzay istasyonuna yük, yörüngeye uydu taşıyarak gerçekleştirdiğini söyledi. BFR için en büyük kaynaklardan birinin ise bireysel müşteriler olduğunu dile getiren Musk, "Bu kişiler kaynak oluşturmada çok önemli" dedi.

Aya gidecek ilk turist bir Japon milyoner

Daha sonra 2019 yılında Ay'a gidecek ilk turisti tanıtan Elon Musk, turistin dünyaca tanınan Japon sanat küratörü ve koleksiyoncusu milyarder ve Japonya'nın en büyük online moda satış sitesi Zozotown'ın sahibi Yusaku Maezawa olarak açıkladı. Musk, Maezawa'nın yanında 8 sanatçı ve kültürel kişinin daha olacağını da sözlerine ekledi.

Maezawa, "Sonunda Ay'a gideceğimi söyleyebilirim" diyerek toplantıda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ay'a gitme amacının insanlığa bir umut aşılamak olduğunu belirten Maezawa, "Bu benim ömür boyu rüyamdı” dedi.

Maezawa, bu yolculuk için tüm koltukları aldığını söyleyerek Ay'a sanatçılarla gideceğini duyurdu. Projesini 'Sevgili Ay' olarak adlandıran sanatçı, "2023'de oradayız" diye konuştu.

Maezawa gelen bir soru üzerine, "Ne kadar ödediğimi açıklayamam" şeklinde konuştu. Musk ise katılacak diğer artistler için ücretsiz olacağını duyurdu.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

