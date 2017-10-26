İş adamı Necmettin Bitlis son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce yaşamını yitiren Necmettin Bitlis'in cenazesi, Şişli Teşvikiye Camii'nde kılındı. Cenaze namazına çok sayıda işadamı, Bitlis’in ailesi, sevenleri ve dostları katıldı. Taziyeleri Bitlis’in oğulları Mehmet Emin Bitlis, Ahmet Ertuğrul Bitlis kabul etti. Cenaze namazı öğle namazını müteakip kılındı. Namaz sonrası helallik alınarak dualar edildi. Ardından Bitlis’in yakınları ve dostları onun tabutunu omuzlara alarak cenaze aracına götürdü. Bitlis’in cenazesi Feriköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Murat Solak