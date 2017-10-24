İş adamı Necmettin Bitlis vefat etti |Necmettin Bitlis kimdir?

Dün ani rahatsızlığı dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede vefat eden Necmettin Bitlis’in cenazesi, Perşembe günü, Teşvikiye camiinde, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Bitlis ailesinin Cuma gününden itibaren 6 gün boyunca taziyeleri Necmettin Bitlis’in Bebek Arifi Paşa Korusu’ndaki evinde kabul edeceği bildirildi.

NECMETTİN BİTLİS KİMDİR?

1 Aralık 1928’de Malatya’da doğdu. Erken yaşta ticaret hayatına atılan Necmettin Bitlis, öğrenimini ticaret lisesinde tamamladı. 1942 yılında Malatya'dan İstanbul'a göç eden başarılı iş adamı, bir röportajında 1955 yılında Zeytinburnu'nda içinde boyahanesi de bulunan eski bir kumaş fabrikasını 8 yıllığına kiralayarak iplik, dokuma ve boyama birimleriyle tekstil üretimine başladığını ve o dönemde 350 kişiyi istihdam ettiğini söylemişti.

Polisan Holding Yönetim Kurulu Bașkanlığı görevini sürdüren Necmettin Bitlis aynı zamanda; Polisan Kimya, Poliport, Polisan Tarım, Polisan Yapı, Șark Mensucat Yönetim Kurulu Bașkanlığı, Polisan Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyordu. Ayrıca Malatya Eğitim Vakfı’nın Kurucu Üyesi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müteșebbis Heyeti Bașkanı ve TÜSİAD üyeliği yapıyordu.

