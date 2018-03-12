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İş adamı Orhan Coşkun’un kızı da düşen jette hayatını kaybetti

İran'da düşen uçakta bulunan Bursalı iş adamı Orhan Coşkun'un kızı Zeynep Coşkun da yaşamını yitirdi.

İş adamı Orhan Coşkunun kızı da düşen jette hayatını kaybetti

12 Mart 2018 11:06

Zeynep Coşkun'un arkadaşları sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla üzüntülerini dile getirirken, Coşkun ve arkadaşlarının birlikte geçirdikleri eğlenceli zamanların görüntülerini de jete binmeden önce kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı ortaya çıktı. 

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel jetin İran'da düşmesi üzerine uçakta bulunan 11 kişi yaşamını yitirdi. Uçakta Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay’ın bulunduğu belirtildi. Mina Başaran’ın kız arkadaşlarıyla Dubai’ye ‘bekarlığa veda partisi’ne gittiği ve dönüşte korkunç kazanın yaşandığı ifade edildi. 

Düşen uçakta Bursalı iş adamı Orhan Coşkun'un kızı, Zeynep Coşkun'un da hayatını kaybettiği öğrenildi.  

Hakan Gönül
 

 

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