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İş adamı Ulu: “23. Dünya Enerji Konferansı ile Türkiye’nin stratejik önemi tescillendi”

İstanbul’da düzenlenen 23. Dünya Enerji Konferansı’nı değerlendiren İşadamı Esat Ulu, Dünya Enerji Kongresi’nde Türkiye’nin stratejik önemi tescillendiğini söyledi.

İş adamı Ulu: “23. Dünya Enerji Konferansı ile Türkiyenin stratejik önemi tescillendi”

11 Ekim 2016 11:53

İstanbul’da düzenlenen 23. Dünya Enerji Konferansı’nı değerlendiren İşadamı Esat Ulu, Dünya Enerji Kongresi’nde Türkiye’nin stratejik önemi tescillendiğini söyledi. Ulu, Türkiye’siz yeni bir dünya düzenin kurulamayacağı ve bölgenin huzura kavuşamayacağını ifade etti. İstanbul’da düzenlenen Enerji Kongresi nedeniyle Avrupa’da kıpırdamaların olduğunu ifade eden Ulu, “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ile bir araya gelmesi sonucu Avrupa Birliği’nde çok ciddi kaynamalar başladı. Türkiye artık kendisine yeni bir yol haritası çizmek durumunda bu yol haritası NATO’suz bir Türkiye, yeni stratejik orakları olan bir Türkiye, yeni ekonomik birliktelikleri olan bir Türkiye artık bu Şangay beşlisi mi olur benzer bir kuruluş ve sistem mi olur NATO benzeri yeni bir sistem mi olur ona değerli devlet büyüklerimiz en üst düzeyde düşünüp kararlarını veriyorlar. Bizler de işadamları olarak devlet büyüklerimizin almış oldukları bu hayatı konular karşısında onlarında yanında olup yapacağımız ekonomik yatırımları zaman kaybetmeden artırmak zorundayız" dedi.

23. Dünya Enerji Kongresi’ni değerlendiren 15 Temmuz Kahramanlarından İşadamı Ulu, yenilebilir enerjinin öneminden söz etti. Ulu, “Su ve hava gibi enerjide artık yaşamın vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Sadece dönemin ekonomik şartların dönebilmesi için değil. İnsanın günlük yaşamı açısından da enerji kaçınılmaz gereklilikler arasında yerini aldı. Bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak’ın önderliğinde enerji yatırımları konusunda elimizden gelen tüm imkanları en üst sevide değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler: 23. Dünya Enerji Konferansı, İşadamı Esat Ulu, Nato


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