İş adamı Umut Evirgen hakkında tahliye kararı

Hürriyet Muhabiri İsmail Bayrak’ı gasp ettikleri gerekçesiyle adı Tuba Büyüküstün ile aşk dedikodularına karışan işletmeci Umut Evirgen ve 2 şüphelinin 15’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Umut Evirgen, Doğan Akbaş ve Ahmet Fatih Baltacı cezaevinden getirildi. Müşteki İsmail Bayrak ve taraf avukatları ile yakınları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Umut Evirgen, olay günü kendi mekanında Tuba Büyüküstün ile kahvaltı yaptığını söyleyerek, “Oturduğum yerin camından göz ucuyla bahçede birinin kaçarak uzaklaştığını gördüm. Sonra Doğan Akbaş ve Ahmet Fatih Baltacı yanıma geldiler. Kendilerine nereden geldiklerini sordum. Hırsız zannederek birinin peşinden gittiklerini ancak daha sonra o kişinin gazeteci İsmail Bayrak olduğunu öğrendiklerini söylediler. Bende bunun üzerine bir arkadaşımdan İsmail’in numarasını aldım ve kendisine mesaj attım. Mesajımda ‘Umut Evirgen ben. Arkadaşlar hırsız zannetmiş kusura bakma. Herhangi bir şey olursa bu benim numaram” dedim. Kendisi bana dönüş yapmadı. Ben kimseye talimat vermedim. Benim kapalı alan fobim var. Asansöre bile binemezken nezarette kalıyorum. Çok mağdurum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Diğer tutuklu sanıklar da suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek tahliyelerini talep etti.

Bunun üzerine söz alan, gazeteci İsmail Bayrak, “Ben gazeteciyim. Sahil bölgesinde diğer gazeteci arkadaşlarımla turluyorduk. Tuba Büyüküstün’ü gördük. Çok büyük iş çekmeliyiz dedim. Arabadan inip mekana gidip camın arkasından çektim. Sonra koşarak arabaya gittim. Daha sonra arkamızdan bir araba sellektör yaparak geliyordu. İlk başta anlamadık. Ama sonra durduk. Bize ‘siz kimsiniz hırsız mısınız’ diyerek küfürler ettiler. Gazeteci olduğumu ve Tuba Büyüküstün’ü çektiğimi söyledim. Makinayı göstererek bakın dedim. Biz anlamayız senin makinandan bize makinayı ver dediler. Sıkıntı yok makinamı alın dedim, verdim. Benim için büyük haberdi. Ekmek teknemi elimle verdim diye karakola gidip şikayetçi oldum. Şimdi şikeyetçi değilim” ifadelerini kullandı.

Tuba Büyüküstün tanık olarak dinlenecek

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tuba Büyüküstün ve 2 restoran çalışanın önümüzdeki celse tanık olarak dinlenmesine hükmetti.

Umut Evirgen ve diğer 2 sanığın “yüklenen suç niteliğinin lehlerine değişme ihtimali” üzerine tahliyelerine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.