İş adamına FETÖ'den 9 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Güzelbahçe yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 2016 Ağustos ayında gözaltına alınan ve tutuklanan iş adamı Mesut Turhan’ın İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında karar çıktı. Duruşmaya sanık Turhan ve sanık avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, Mesut Turhan’ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock ile Kakao Talk programını kullandığının tespit edildiğini söyledi. Duruşma savcısı verdiği mütalaada, sanık Mesut Turhan’ın ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık Turhan, ByLock’u cep telefonuna yüklemediğini ileri sürerek, Kakao Talk programını da denemek için bir çocuğa indirttiğini, ancak kullanmadığını söyledi. Tutuklu sanık Mesut Turhan, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Turhan’a önce ByLock ile Kakao Talk programlarını kullandığı ve örgütün mütevelli heyeti üyelerinden olduğu için 6 yıl hapis cezası verildiğini, cezanın Terörle Mücadele Kanunu uyarınca yarı oranında arttırılarak 9 yıla çıkartılarak davanın sonlandırıldığını açıkladı.

Atakan Şen