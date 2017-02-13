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İş adamına silahlı saldırı sonrası operasyon: 7 gözaltı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir AVM'de işadamına yönelik gerçekleşen silahlı saldırı olayı sonrası operasyon başlatan polis ekipleri, 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İş adamına silahlı saldırı sonrası operasyon: 7 gözaltı

13 Şubat 2017 16:06

Kdz. Ereğli ilçesinde işadamı Varol B., geçtiğimiz hafta bir AVM’de silahlı saldırıya uğramıştı. İşadamına silahlı saldırı olayı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye kaydedilirken, olayla ilgili olarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında operasyon başlatan Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eş zamanlı olarak Y.B., T.K., A.Ö., V.K., S.A., E.K. ve H.A.’nın ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Şüpheliler yapılan aramalardan sonra gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki sorguları devam ediyor. 

Vedat Kılıç

Etiketler: işadamı, silahlı saldırı, Zonguldak


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