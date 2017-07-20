İş adamını öldürtüp gömdüren firari yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İskenderun’da kuyumculuk ve emlakçılık yapan, İzzettin Orhan, 25 Haziran 2009 tarihinde kayboldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi ile Hatay Emniyeti, liderliğini Huluk Kırcı ve Alaattin Çakıcı ile bağlantısı olduğu Ali Güner’in yaptığı ve daha önce “Omerta” ve “Tarzanlar” adlarıyla kamuoyu gündemine gelen çetenin İzzet Orhan’ı fidye için kaçırdığını belirledi.

Güner ve adamlarının dikkat çekmemek amacıyla Trabzon’dan bir grupla “taşeron” olarak anlaştığı, taşeron grubun Orhan’ın evini belirlediği, bu sırada Güner ve adamlarının kaçırma işini kolaylaştırmak amacıyla genç bir Rus uyruklu kadınla para karşılığı anlaştığı saptandı.

Rus uyruklu kadının emlak alacak müşteri gibi görüştüğü Orhan ile evinde yemek için randevulaştığı, ilerleyen saatlerde Trabzon’dan gelen gruba kapıyı açtığı ve zanlıların iş adamını kaçırdığı belirlendi.

Elleri kelepçelenerek Ankara yakınlarına getirilen Orhan’ın üç gün boyunca aç ve susuz bırakıldığı, kalıtsal bir hastalığı olduğu için çok güçsüz düşerek rahatsızlandığı ve rehinken yaşamını yitirdiği, 2 milyon dolar fidye istemeyi planlayan çetenin Orhan’ın cesedini Ankara Mühye’de gömdüğü anlaşıldı. Yapılan kazıda ise Orhan’ın elleri kelepçeli ve elbiseli halde gömülmüş cesedi bulundu.

Hatay’da 46 ayrı çete eylemine karışan 43 zanlı haksız kazanç temin etme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yaralama, azmettirme, tehdit, rüşvet alıp verme, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, tarihi eser kaçakçılığı gibi suçlardan gözaltına alındı. Rus uyruklu kadın da yakalandı. Operasyonda, toplam 13 tabanca ile çok sayıda çek-senet ele geçirildi. Yakalanan zanlıların yargılanmasına başlandı. Zanlılardan çete liderine adam kaçırmaya, fidye istemeye ve adam öldürmeye teşebbüsten 30 yıl hapis cezası verildi. Hükümlü kararı Yargıtay'a götürdü. Bu arada tutukluluk süresi zaman aşımına uğradığı için hükümlü tutuksuz yargılanmaya başladı.

Özel harekat polisi ile girildi sahte kimlikle yakalandı

Bir süre sonra ise Yargıtay 30 yıl hapis cezasını onayınca Güner'in aranması çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhin İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri Güner'i bulmak için çalışma başlattı. Polis Güner'in Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Polis herhangi bir çatışma çıkması ihtimaline karşılık eve özel harekat polisiyle birlikte baskın yaptı. Yapılan baskında evde Güner ile birlikte 3 kişi daha yakalandı. Polis hükümlü ve 3 kişiyi polis merkezine geçirdi. Üzerinde sahte kimlik bulunan Güner kendisinin Ali Güner olmadığını ileri sürdü ancak yapılan parmak izi örneğinde şahsın Ali Güner olduğu tespit edildi. Güner'in bir kaç suçtan daha da arandığı belirlendi. Güner işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe