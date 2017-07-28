İş adamının şüpheli ölümü

Edinilen bilgilere göre, Cuma namazına gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınmayan iş adamı Nuri A.’nın yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kullandığı aracının plakasının tespit edilmesi üzerine çalışma yapan ekipler Nuri A.’nın en son Yenice istikameti yönüne gittiğini belirledi. Bunun üzerine yol güzergahında çalışma yapan ekipler işadamının aracını pirinçlik tünelinin yanında buldu. Çevrede araştırma yapan ekiplerin aracın ilerisinde iş adamı Nuri A.’yı kafasından bir el ateş edilmesi sonrası ölü olarak buldu. Olayın jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine ekiplerin yaptığı incelemede, iş adamının cesedinin yanında bir adet tabanca ile içilmiş vaziyette 5-6 adet sigara izmariti buldu. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan iş adamının cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma ekipleri yol güzergahında bulunan MOBESE kameralarını incelemeye alarak iş adamının intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yasin Erdem

