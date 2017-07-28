Diğer
Kategoriler

İş adamının şüpheli ölümü

Karabük-Yenice yolunda bir iş adamı kafasından vurulmuş halde bulundu.

İş adamının şüpheli ölümü

28 Temmuz 2017 23:46

Edinilen bilgilere göre, Cuma namazına gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınmayan iş adamı Nuri A.’nın yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kullandığı aracının plakasının tespit edilmesi üzerine çalışma yapan ekipler Nuri A.’nın en son Yenice istikameti yönüne gittiğini belirledi. Bunun üzerine yol güzergahında çalışma yapan ekipler işadamının aracını pirinçlik tünelinin yanında buldu. Çevrede araştırma yapan ekiplerin aracın ilerisinde iş adamı Nuri A.’yı kafasından bir el ateş edilmesi sonrası ölü olarak buldu. Olayın jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine ekiplerin yaptığı incelemede, iş adamının cesedinin yanında bir adet tabanca ile içilmiş vaziyette 5-6 adet sigara izmariti buldu. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan iş adamının cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma ekipleri yol güzergahında bulunan MOBESE kameralarını incelemeye alarak iş adamının intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırmak için geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Yasin Erdem
 

Etiketler: iş adamı, şüpheli ölüm


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!