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İş adamları o ilçeye göç ediyor

Büyük şehirlerin stresli iş ortamı ve doğadan uzak konumundan kurtulmak isteyen iş adamları, Edremit Körfezi’ne yerleşerek, hem işlerini sürdürüyor hem de doğa ile iç içe özlem duydukları hobilerini gerçekleştiriyor.

İş adamları o ilçeye göç ediyor

05 Şubat 2018 10:05

Dağ, deniz ve termal turizmi ile ülkenin önde gelen turizm merkezleri arasında bulunan Edremit Körfezi, son zamanlarda şehir stresinden uzaklaşmak, bu arada hem işlerini sürdürüp, hem de hobilerine hayat vermek isteyen iş adamları tarafından tercih edilen bir bölge haline gelmeye başladı. İş adamı göçü alan Edremit Körfezi’ne yerleşenler bir daha bölgeden ayrılmak istemiyor.

İstanbul’daki yoğun iş ortamından uzaklaşarak Edremit ilçesini tercih eden Hasan Bülent Şamlı isimli iş adamı da, ünlü bir inşaat malzemeleri markasının satış ofisi ile inşaat şirketini bölgeye getirerek ailesiyle birlikte ilçeye yerleşti. İnşaat sektörünün durgun olduğu dönemde de boş durmak istemeyen Şamlı, Ayvalık sahilinde bir işletmeye daha sahip oldu. Bunlarla yetinmeyerek asıl hedefi olan hayvancılık hobisine yönelen iş adamı, ilk olarak 1 köpek ve 5 tavuk edindi. İş yerinin yan kısmına küçük bir kümes yapan Şamlı, kısa zamanda tavuk sayısını 150’ye çıkartarak iş yerinin 2 kenarını kümeslerle kapladı. Modern tavuk çiftliklerinin küçük bir örneğini iş yerinin çevresine inşa eden Hasan Bülent Şamlı, tavuklarının yanına bıldırcın da aldı ve her gün onlarca yumurta elde etmeye başladı. Hobisini gelire dönüştürmeye başlayan iş adamı İHA muhabirine konuşarak, kendisiyle aynı fikirde olan büyük şehirlerdeki iş adamlarına çağrıda bulundu.

“Herkese tavsiye ediyorum”

Edremit Körfezi’ne yatırım yapmaktan ve hayal ettiği gibi hobisini geliştirmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Şamlı, “Uzun yıllar seramik sektöründe İstanbul’da yöneticilik yaptım. Emekli olduktan sonra Edremit Körfezi’ne yerleşip kendi sektörümle alakalı iş yapmaya başladım. Çocukluktan beri en büyük hobim olan tavukçuluk mesleğini de yapma imkanı buldum. Çok sayıda tavuğumuz, bıldırcınımız, Kangal köpeğimiz, kurt köpeğimiz, kuşlarımız var. Burada hem işimi yapıyor, hem de hiç beklemediğim halde tavukçuluktan az da olsa para kazanıyorum. Tavuklarımızdan her gün onlarca yumurta elde ediyoruz. Edremit Körfezi’nin ve özellikle Edremit ilçesinin cazibesi ve imkanları çok yüksek. Bu bakımdan, İstanbul gibi büyük şehirlerde bunalan, emekli olma planları yapanların burasını tercih etmeleri çok doğru bir karar olacaktır. Körfezin uluslararası bir havalimanı var. Bursa iline, İzmir’e, Çanakkale’ye çok yakın. Ulaşım imkanları çok iyi. Yeni yapılan yollarla İstanbul’a ulaşmak çok kolay. Doğal yaşam ve oksijeni eşsiz. Turizm yüksek. Şifalı termal kaynakları var. İnsanların burada yaşayarak keyif alacağı çok olanaklar var. Aslında amaç emekli olup bir köşeye çekilmek değil, üretmeye devam etmek. Üretirken de hobileri tatmin etmek çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum” dedi. 

Müjgan Özbek
 

Etiketler: iş adamı

 

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