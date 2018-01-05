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İş arıyorum bahanesiyle girdiği atölyeden telefon çalarak çıktı

İş arıyorum bahanesiyle tekstil atölyesine giren bir zanlı, çalışanların yoğunluğundan faydalanarak masa üstündeki cep telefonunu çaldı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İş arıyorum bahanesiyle girdiği atölyeden telefon çalarak çıktı

05 Ocak 2018 09:16
İş arıyorum bahanesiyle girdiği atölyeden telefon çalarak çıktı - Tıkla İzle

İş arıyorum bahanesi ile Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde faaliyet gösteren tekstil atölyesine giren bir zanlı, çalışanların yoğunluğundan faydalanarak masa üstündeki cep telefonunu çaldı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde zanlının rahat tavırlarla iş hanında dolaştığı daha sonra tekstil atölyesine girdiği, masa üstünde gördüğü cep telefonunu alarak cebine koyup uzaklaştığı görülüyor.

Atölyede 80 kişi çalıştıklarını belirten İş yeri sahibi Ayhan Aslan, “Biz çalışırken zanlı pişkin bir şekilde içeri giriyor. Masanın üzerindeki telefonu girer girmez gözüne kestiriyor. İçeriyi kontrol ettikten sonra telefonu cebine atıp gidiyor. Burada sürekli yaşadığımız olaylar. Şahıs 6’ncı kattan itibaren başlıyor herkesi test ederek aşağıya iniyor. Kapıda birileri ile karşılaşırsa iş aradığını söylüyor. İş görüşmesi yapıyor ama çalışmaya başlamıyor. 2 dakika boş bıraktık. Telefonu çaldırdık” diye konuştu.

Mehmet Altunışık

Etiketler: hırsızlık, iş arama, telefon

 

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