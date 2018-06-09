Diğer
Kategoriler

İş arkadaşını çocuklarının gözü önünde bıçakladı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir kişi, tartıştığı iş arkadaşını çocuklarının gözü önünde bıçakla ağır yaraladı.

İş arkadaşını çocuklarının gözü önünde bıçakladı

09 Haziran 2018 17:16

Olay, ilçeye bağlı Menekşe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. daha önce birlikle boya işi yaptığı E.M'nin evine gitti. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç., yanındaki bıçakla arkadaşını çocuklarının gözü önünde çeşitli yerlerinden yaraladı. Evdekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.M., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alnına E.M’nin vücudunda 6 bıçak darbesi bulunduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası kaçan M.Ç. ise, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.  

Murat Yalçın
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç