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İş Bankası ve Garanti Bankası'na milyonluk ceza

Türkiye İş Bankası, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının yaptığı incelemede bankadan 14,1 milyon lira tutarında ceza talep edildiğini duyurdu.Garanti Bankası'na ise 15,9 milyon lira tutarında ceza talep edildi.

İş Bankası ve Garanti Bankasına milyonluk ceza

06 Ocak 2017 11:59

Türkiye İş Bankası, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının yaptığı incelemede bankadan 14,1 milyon lira tutarında ceza talep edildiğini duyurdu. Banka'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından Bankamızca 2011 yılında kullandırılan bireysel krediler ile ilgili dosya masrafları KKDF açısından incelenmiş olup, bu inceleme sonucunda hazırlanan rapora dayanılarak Bankamız adına 5 milyon 503 bin 8,38 TL KKDF ve 8 milyon 629 bin 166,59 TL cezai faiz olmak üzere toplam 14 milyon 132 bin 174,97 TL tutarında tahakkuk fişleri düzenlenmiştir.

Konuya ilişkin yapılan değerlendirmede bankamız uygulamasının mevzuata uygun olduğu düşünülmekte olup, söz konusu tahakkuk işlemlerine karşı bankamız yasal hakları kullanılacaktır".
 

Garanti Bankası'na 15,9 milyon lira ceza

Garanti Bankası, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının yaptığı incelemede 2011 yılı için bankadan aslı ve cezai faiziyle birlikte toplam 15,9 milyon lira tutarında ceza talep edildiğini duyurdu. Banka'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından bireysel kredi kullandırılan müşterilerden tahsil olunan masraf ve ücretlerin KKDF yönünden incelenmesi sonucunda, 2011 yılı için Vergi İnceleme Raporu düzenlenmiştir. Bankamız adına düzenlenen rapor ve tarafımıza tebliğ edilen tahakkuk fişi ile 2011 yılı için KKDF aslı ve cezai faizi ile birlikte toplam 15 milyon 859 bin 749,78 TL talep edilmiştir. Söz konusu raporla ilgili olarak Bankamızca tüm yasal haklar kullanılacak olup, konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir".

 

Etiketler: işbankası


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