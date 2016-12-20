Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde Türkiye genelinde gerçekleşen 29 Aralık eylemine, İzmir'den de Eğitim-Sen üyesi öğretmenler katılmıştı. Bu kapsamda, kamudaki görevden almalara tepki olarak bir gün görevini bırakan ve okula gitmeyen öğretmenlerle ilgili de soruşturmalar sürüyor. İzmir'de de soruşturma kapsamında iş bırakan öğretmenlere ceza yağdı. Kiraz ilçesinde, 6 öğretmenin başka illere atandığı, Tire ve Ödemiş’te de toplamda 15 öğretmene 1 yıl kademe durdurma cezası verildiği kaydedildi. Soruşturmalarla, 6 öğretmene de maaş kesim cezası verildi. Eyleme katılanlardan 40 öğretmenin daha ceza alması beklenirken, Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube başkanı Bahri Akkan, 29 Aralık grevi nedeniyle yapılan tüm işlemlere de itiraz edeceklerini söyledi.

Onur Şahan

