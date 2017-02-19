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İş birliğinde ilk adım Çanakkale ruhu

Referandum sürecinde AK Parti ve MHP liderlerinin bir araya gelmesi için en uygun zamanın, 18 Mart Çanakkale Zaferi törenleri olduğu düşünülüyor.

İş birliğinde ilk adım Çanakkale ruhu

19 Şubat 2017 08:21

AK Parti ile MHP’nin referandum öncesi birlikte program yapılabileceğinin işaretlerinin iki genel başkan tarafından da verilmesinin ardından, bu birlikteliğin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü törenlerinde ortaya konabileceği üzerinde duruluyor.

AK Parti kurmayları, 16 Nisan Anayasa referandumu için strateji çalışmalarını devam ettirirken, MHP ile ortak program yapılıp yapılmayacağını, MHP kanadından gelecek görüş ve önerilere göre şekillendirebileceklerini dile getirmişlerdi. MHP’de ise eğilim ilk etapta her iki partinin ayrı ayrı programlarını sürdürmesi yönündeyken Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin, yayınladığı genelgede “AK Parti ile ortak programlar yapabileceklerini” duyurması, parti içinde ortak hareket çerçevesinde neler yapılabileceği konusunda öneriler oluşmaya başladı.

Üçlü buluşma olacak

AK Parti kurmayları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’la Bahçeli’yi buluşturabilecek ortak platformların hangi programlar olabileceği üzerinde çalışıyor. İlk etapta 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü törenlerinin iki liderin katılımıyla gerçekleştirilebileceği üzerinde duruldu. Çanakkale törenleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Başbakanlığı, hem de Cumhurbaşkanı seçildikten sonraki dönemde önem verdiği programlarından birini oluşturdu.

Törenlere katılmaya özen gösteren Erdoğan, seçim dönemlerinde de miting programlarını 18 Mart’ta Çanakkale’de olacak şekilde düzenledi. Sabah saatlerinden itibaren resmi törenlere katılacak olan Erdoğan, daha sonra ise Çanakkale’de vatandaşlara seslendiği bir platform olarak değerlendirdi.

Müzakere edecekler

AK Parti kurmayları, bu konuda MHP kurmaylarıyla müzakere ederek, Devlet Bahçeli’nin istemesi halinde Çanakkale programının her iki partinin tabanının toplanacağı ortak bir miting ile birleştirilebileceği fikrini hayata geçirecek adımları atacak. Henüz AK Parti kurmayları arasında düşünce olarak dile getirilen öneri üzerinde çalışma yapılacak.

MHP ile bu konunun görüşülebileceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yer alabileceği törenlere hem Başbakan Binali Yıldırım, hem de MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin katılarak görkemli bir buluşmanın gerçekleştirilebileceği üzerinde duruluyor.

KAYNAK: STAR
 

Etiketler: ak parti, MHP, referandum


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