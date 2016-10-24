Adıyaman’da her iki işyerinin birinde vitrinlerine yazılan “Bizimle çalışmak istermisiniz, eleman aranıyor” gibi ilanlar eleman bulabilme konusunda yetersiz kalıyor. Şehir merkezinde faaliyet gösteren esnaflar eleman bulma konusunda ciddi oranda sıkıntı yaşadıklarını ve iş yok cümlelerinin yerine artık çalışacak elaman yok cümlelerinin kullanılmasının daha uygun olacağını belirtiyorlar.

Daha önceleri işsizliğin olduğunu şuan ise çalışacak eleman bulamadıklarını vurgulayan esnaflar, “ Yaklaşık birkaç aydır iş yeri vitrinine eleman aranıyor diye ilanlar astık . Ama ne gelen var ne giden. Biz esnaflarla uzun süre çalışacak eleman bulamıyoruz. Bu konudan dolayı çoğu esnafımız mağdur. Bazen duyuyoruz, “İş yok iş mi var ki çalışalım” diyenlere buyrun gelin çalışın diyoruz yine gelmiyorlar. Eleman bulma konusuna ciddi oranda sıkıntılarımız çok büyük. Bu konuda çalışmaların yapılması lazım” ifadelerini kullandılar.

Cihan Kizir