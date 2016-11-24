Avrupa Parlamentosu'nun, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasına ilişkin kararı 37 oya karşı, 479 oyla kabul etti. Bu skandal kararın ardından iş dünyası da kararı yorumladı. Batı Anadolu Sanayici İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman, kararın diplomatik ve siyasi bir karşılığı olmadığını ifade ederek, alınan kararla AB’nin iç siyasetine bir mesaj verdiğini söyledi.

"Diplomatik yaklaşımı esas almamız gerekiyor"

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman, "Bu bir tavsiye kararıdır. Tavsiye kararının uygulanmasını AB Komisyonu belirleyecek. AB Komisyonu, bu tavsiye kararında bunun mekanizmasını nasıl işletir bilemeyiz. Bizim de diplomatik bir şekilde ilişkilerimizi sürdürmemiz gerekiyor. Her iki tarafın da dış ilişkileri iç politikaya malzeme yapmaktan vazgeçmesi gerekiyor. AB ve Türkiye olarak herkesin gündemi çok farklı. Gündemde aş, iş var. Lüzumsuz gerginliklere mahal vermemek, sağduyulu olmak lazım. Coğrafyamızı etkileyen sorunlar için daha yakın işbirliğine girmemiz gerekiyor. El Bab’daki saldırı da Türkiye’nin zor bir dönemeçten geçtiğini gösteriyor. Bu zorlu dönemeçte biz haklı durumumuzu diplomatik yaklaşıma pekiştirmeliyiz. Haklı iken haksız duruma düşmemeliyiz. Karşılıklı olarak kavga etmeyi bırakmamız sürecin kısa sürede çözülmesine önemli rol oynayabilir. Diplomatik yaklaşımı esas almamız gerekiyor" dedi.

"Rayına oturacağına inanıyorum"

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güçlü ise, kararın tek başına bir anlam taşımadığını ifade etti. "Asıl karar mercii AB Komisyonu ve komisyonu şekillendiren ülkelerin hükümetleridir" diyen Güçlü, "İletişim kanallarının açık olması bütün tarafların lehinedir. Çok acele ve kırılganlığı artıracak bir tutum içine girmemek gerekiyor. Soğukkanlı olmak lazım. Avrupa ile coğrafi tarihi ve ekonomik ilişkilerimiz var. İlişkileri bütünüyle koparma, askıya alma, dondurma şansımız yok. Bu tarafların yararına değil. Bu sıkıntıların geçici olduğunu düşünüyorum. Uzun vadede doğru bir şekilde ilişkilerin rayına oturacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkilerin önemine dikkatleri çeken EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Elmasoğlu ise şöyle konuştu:

"Hükümetin gerekli önlemleri almasını bekliyoruz. Diplomatik sorunlar ekonomik sorunlara davetiye çıkaracaktır. Geçmişte bunların örneklerini görebiliriz."