Diğer
Kategoriler

İş dünyası AP kararını yorumladı

Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasına ilişkin kararının ardından iş dünyasından açıklamalar geldi. Batı Anadolu Sanayici İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman, kararın diplomatik ve siyasi bir karşılığı olmadığını belirtti.

İş dünyası AP kararını yorumladı

24 Kasım 2016 17:25

Avrupa Parlamentosu'nun, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasına ilişkin kararı 37 oya karşı, 479 oyla kabul etti. Bu skandal kararın ardından iş dünyası da kararı yorumladı. Batı Anadolu Sanayici İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman, kararın diplomatik ve siyasi bir karşılığı olmadığını ifade ederek, alınan kararla AB’nin iç siyasetine bir mesaj verdiğini söyledi.

"Diplomatik yaklaşımı esas almamız gerekiyor"
BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman, "Bu bir tavsiye kararıdır. Tavsiye kararının uygulanmasını AB Komisyonu belirleyecek. AB Komisyonu, bu tavsiye kararında bunun mekanizmasını nasıl işletir bilemeyiz. Bizim de diplomatik bir şekilde ilişkilerimizi sürdürmemiz gerekiyor. Her iki tarafın da dış ilişkileri iç politikaya malzeme yapmaktan vazgeçmesi gerekiyor. AB ve Türkiye olarak herkesin gündemi çok farklı. Gündemde aş, iş var. Lüzumsuz gerginliklere mahal vermemek, sağduyulu olmak lazım. Coğrafyamızı etkileyen sorunlar için daha yakın işbirliğine girmemiz gerekiyor. El Bab’daki saldırı da Türkiye’nin zor bir dönemeçten geçtiğini gösteriyor. Bu zorlu dönemeçte biz haklı durumumuzu diplomatik yaklaşıma pekiştirmeliyiz. Haklı iken haksız duruma düşmemeliyiz. Karşılıklı olarak kavga etmeyi bırakmamız sürecin kısa sürede çözülmesine önemli rol oynayabilir. Diplomatik yaklaşımı esas almamız gerekiyor" dedi.

"Rayına oturacağına inanıyorum"
ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güçlü ise, kararın tek başına bir anlam taşımadığını ifade etti. "Asıl karar mercii AB Komisyonu ve komisyonu şekillendiren ülkelerin hükümetleridir" diyen Güçlü, "İletişim kanallarının açık olması bütün tarafların lehinedir. Çok acele ve kırılganlığı artıracak bir tutum içine girmemek gerekiyor. Soğukkanlı olmak lazım. Avrupa ile coğrafi tarihi ve ekonomik ilişkilerimiz var. İlişkileri bütünüyle koparma, askıya alma, dondurma şansımız yok. Bu tarafların yararına değil. Bu sıkıntıların geçici olduğunu düşünüyorum. Uzun vadede doğru bir şekilde ilişkilerin rayına oturacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkilerin önemine dikkatleri çeken EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Elmasoğlu ise şöyle konuştu:
"Hükümetin gerekli önlemleri almasını bekliyoruz. Diplomatik sorunlar ekonomik sorunlara davetiye çıkaracaktır. Geçmişte bunların örneklerini görebiliriz." 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç